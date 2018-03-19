12 ay çilek yetiştirip, Rusya’ya da gönderiyorlar

Manisa’nın 13 bin nüfuslu ile en küçük ilçelerinden Köprübaşı, çilek üretimiyle gelirini artırdı. İlçede 12 ay yapılan çilek üretimi, hem üreticiye hem de ülkeye kazandırdı. Tarlalarda ve örtü altında gerçekleştirilen üretimleÿilçe, çileğiyle ünlendi. Köprübaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Alptekin Sağıroğlu, ilçede 12 ay boyuncaÿçoğunlukla tarla çileği üretimi yapıldığını söyledi.

Örtü altı çileğinin 60 dekarda, tarla çileğinin de yaklaşık 4 bin dekarda yetiştirildiğini aktaran Sağıroğlu, dönüm başına ortalama 3 ton çilek yetiştirildiğini ve yılda yaklaşık 10 bin ton üretim yapıldığını kaydetti.

Sağıroğlu, çilek üretiminin, 13 bin nüfuslu ilçeye yıllık 30 milyon gelir sağladığını vurgulayarak, piyasada şu an örtü altı çileğin kalitesine göre toptan 7 ileÿ10 lira arasında satıldığını, pazarda fiyatın kilogramının 15 liraya çıktığını dile getirdi.ÿ

RUSYA’YA İHRACAT YAPILIYOR

Çilek üretiminin zahmetli olduğunu; ancak üreticiye iyi para kazandırdığı için tercih edildiğiniÿbelirten Sağıroğlu, "Devamlı çilek tarlasında olmanız gerekiyor. Ağustos ayında dikim yapıyoruz, budaması, toprağın işlenmesi, sulaması gibi birçok işi var. Nisan ayının 15’inden itibaren tarlalarda açıkta çileklerimiz yetişmeye başlıyor.

Temmuz başına kadar hasat devam ediyor. Örtü altında da sürekli üretimimiz var.

Genellikle mahsül İzmir ve İstanbul’a gönderiliyor. Ancak ihracatçı firmalar da geliyor. Yurt dışında da Rusya’ya çileklerimiz gönderiliyor. Tarla çileği çıktığı zaman kilosu 3 liradan satılıyor; ancak ihracata giderse bu rakam 6 liraya çıkıyor" diye konuştu.

’Çilek kent’ olarak marka tescili alacaklarını kaydeden Sağıroğlu, "1 yıl önce Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunduk. Çileğimizin farkını ortaya koyacağız. 1,5 ay içinde tescili almayı bekliyoruz" dedi.

12 AY ÇİLEK ÜRETİMİ

Köprübaşı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik iseÿ’çilek’ denildiği zaman Köprübaşı’nın akla geldiğini, çilek üretiminin, ilçede 18 yıl önce 3- 5 kişiyle başladığını anlattı. Şu an yaklaşık 500 çiftçinin geçimini çilekten sağladığını belirten Çelik, "Burada ne zaman isterseniz çilek bulabilirsiniz. Nisan, mayıs, haziran, temmuz ayları çileğin yoğunluk kazandığı bir dönem. Üreticilerimiz bilinçli çilek üretimini öğrendi. Burası Köprübaşı, ’çilek kenti’ olarak anılıyor.

Çileği çok severek üretiyoruz. Üreticiye iyi para kazandırıyor. Üreticilerimiz de halinden çok memnun.ÿ Bizim ürettiğimiz çilekler, daha dayanıklı, aroması çok yüksek ve nefis kokulu. İhracat da olursa fiyatlar daha da yükseliyor" dedi.

Çileği yetiştirmek ve satmakla ilgili sıkıntılarının olmadığını da dile getiren Çelik, reçel fabrikası ya da çilek işleme tesisi yapılmasını istedi.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN

Örtü altı çilek üreticisi Rahim Özcan (43), temmuz ve ağustos aylarında dikim yaptıklarını belirterek, "Üretici olarak 12 ay çilek yetiştiriyorum. 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. 3 yıldır da örtü altında çilek üretimi yapıyorum. Fiyatlardan çok memnunum.

Fiyatlar şu anda 7 ile 10 lira arasında. İhracat başlayınca daha da iyi olacak" diye konuştu.