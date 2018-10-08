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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
08.10.2018 - 20:14, Son Güncelleme:

114 firmadan ‘döviz’ savunması

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114 firmadan ‘döviz’ savunması

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışına yönelik 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürünü denetledi. Döviz kaynaklı maliyet artışı iddiasıyla fiyat arttıran 114 firmadan savunma talep edildi.

SON dönemlerde döviz kaynaklı maliyet artışı iddiasıyla fiyatları yukarı çeken firmalara karşı sıkı takip başladı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Hiçbir vatandaşımızı vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin, iyi günde ortaya çıkıp kötü günde kaybolan fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz” açıklamasının ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı, 114 firmadan savunma talep etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, döviz kurlarındaki yükselişlerin bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde “döviz kaynaklı maliyet artışı” iddiasıyla fiyatlarını yükselten işletmelere karşı tüketicilerin korunması ve aynı zamanda haksız rekabet karşısında işletmelerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

ETKİLENİYORMUŞ GİBİ

Türkiye’de uygulanan liberal ekonomik sistemde bir mal veya hizmetin fiyatının arz ve talep dengesine bağlı oluşmasının esas kabul edildiği ifade edilen açıklamada, bununla birlikte, piyasalarda tam rekabetin sağlanamaması durumunda kamunun piyasa aksaklıklarını gidermek için gerekli tedbirleri almasının özellikle tüketicilerin zarar görmemeleri bakımından önem arz ettiği vurgulandı. Açıklamada, bunun için 31 Ağustos’ta yürürlüğe giren “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen “bu durumlardan etkileniyormuş” gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artışa gidenlere yönelik düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

81 İLDE ÇALIŞMA

Bu düzenlemenin hedefinin, hiçbir şekilde serbest piyasa sisteminin işleyişine müdahale etmek olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bilakis düzenlemenin asıl amacı, hem haksız fiyat artışları ile mağdur edilen tüketicilerin hem de haksız rekabet karşısında dürüst ticaret prensiplerine bağlı olarak faaliyet gösteren işletmelerin korunmasıdır. Bu kapsamda bugün itibarıyla 81 ticaret il müdürlüğümüz kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürün denetlenmiştir. Diğer taraftan, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünce, üreticiler nezdinde yürütülen resen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edilmiş olup, denetim süreci devam etmektedir ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.”

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