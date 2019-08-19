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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.08.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

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112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

Malatya'da sona eren ihracat sezonunda (1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019) 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi. Tutar bakımından en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Avustralya'ya yapıldı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan sona eren ihracat sezonunda 112 ülkeye, 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyanın ağzını tatlandırdı. "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen sezon (1 Ağustos 2018 - 31 Temmuz 2019) 112 ülkeye kayısı gönderdi.

Bu ihracat sayesinde ülkeye 251 milyon 77 bin dolar girdi sağlandı. Kayısıda tutar bakımından en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Avustralya'ya yapıldı. İhracat rakamlarında Ruanda'ya yapılan 3, Gana'ya yapılan 22 ve Angola'ya yapılan 28 kilogramlık satış dikkati çekti.

KURU KAYISIDA HEDEF YENİ PAZARLAR

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ihracat sezonunda hedeflerini tutturduklarını belirtti.

İhraçlar sayesinde ülkeye 251 milyon 77 bin dolar girdinin sağlandığını dile getiren Özcan, "En önemli alıcılarımız geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımız zaman yine Avrupa ülkeleri olmuştur. Kayısı ihracatının yüzde 25’ini Avrupa ülkelerine yapıyoruz. En önemli alıcı grubumuz Avrupa ülkeleridir. Önemli alıcılarımızdan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yaklaşık 10-13 bin ton gibi bir rakamı da ABD'ye ihraç ediyoruz. Toplamda 112 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kayısının pazarının artık sabit olduğunu ve yeni yerler aradıklarını anlatan Özcan, bunun için de gözlerini Uzak Doğu'ya çevirdiklerini hatırlattı. Özcan, Çin'in en büyük tedarikçi kuruluşlarından "COFCO Sundry" adına Gaziantep'e gelen alım heyetiyle görüştüklerini ve ürünü paylaştıklarını ifade etti.

YENİ SEZONDA HEDEF 110 BİN TONLUK İHRACAT

Geçen sezon hedefledikleri ihracat rakamını hemen hemen tutturduklarını söyleyen Özcan, bu sezon da hedeflerini belirlediklerini dile getirdi.

Yeni ihracat sezonunda (1 Ağustos 2019-31 Temmuz 2020) 110 bin tonluk ihracat hedeflediklerini açıklayan Özcan, şöyle konuştu:
"Bu hedefe de yaklaşmak için ihracatçımız, üreticimiz, tüccarımız ve ticaret borsası olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 110 bin tonluk hedefe ulaşmak için yoğun bir gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kayısının yeni pazarlara ihtiyacı var. Belirli bir tüketici kitlesinden çıkıp yeni bir tüketici kitlesine ulaşmamız gerekiyor. Üretim kapasitesinin mutlaka ihracat kapasitesiyle paralellik arz etmesi gerekiyor. Ürünün fiyatında da bir istikrar oluşsun. İstikrarlı piyasalar ve pazarlar her zaman ihracat ürünleri için önemlidir. Bunu önemsiyoruz." 

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