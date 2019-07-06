112 metreye ulaÅŸtÄ±! TÃ¼rkiye'de birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
Nusret DURUR/YUSUFELÄ° (Artvin), (DHA)
06.07.2019 - 13:33, Son GÃ¼ncelleme:

112 metreye ulaÅŸtÄ±! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü

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ARTVÄ°Nâ€™de, Ã‡oruh Nehri Ã¼zerinde yapÄ±mÄ± sÃ¼ren ve tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 270 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™nin en yÃ¼ksek, Ã§ift eÄŸrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dÃ¼nyanÄ±n 3â€™Ã¼ncÃ¼ en yÃ¼ksek barajÄ± olacak Yusufeli BarajÄ± ve HES projesinde 112 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde 410 kilometrelik uzunluÄŸa sahip KuzeydoÄŸu Anadolu'nun en bÃ¼yÃ¼k nehirlerinden olan Artvin'deki Ã‡oruh Nehri Ã¼zerinde, 26 Åžubat 2013 tarihinde dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± ile temeli atÄ±lan Yusufeli BarajÄ± ve HES Projesi inÅŸaatÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

112 metreye ulaÅŸtÄ± TÃ¼rkiyede birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼
270 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸi ile TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek, dÃ¼nyanÄ±n ise Ã‡in'deki 292 ve GÃ¼rcistan'daki 272 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki barajlardan sonra Ã§ift eÄŸrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'Ã¼ncÃ¼ en yÃ¼ksek barajÄ± olacak Yusufeli BarajÄ±nda, 558 megawatt kurulu gÃ¼ce sahip santral ile 650 bin nÃ¼fuslu bir ÅŸehrin elektrik ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanabilecek.Â 
112 metreye ulaÅŸtÄ± TÃ¼rkiyede birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼
TÃ¼rkiye'nin kendi Ã¶z kaynaklarÄ± ile tamamÄ± TÃ¼rk mÃ¼hendisleri tarafÄ±ndan inÅŸa edilen baraj projesinde, 112 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸine ulaÅŸÄ±ldÄ±.
112 metreye ulaÅŸtÄ± TÃ¼rkiyede birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼
ARTVÄ°Nâ€™DEN EDÄ°RNEâ€™YE YOL YAPILACAK KADAR BETON DÃ–KÃœLECEK

Baraj inÅŸaatÄ±nda 440 metre temel kotundan baÅŸlanarak 710 metre kotuna yÃ¼kselecek olan 270 metrelik gÃ¶vde inÅŸa edilecek. GÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸi 100 katlÄ± bir gÃ¶kdelene eÅŸ deÄŸer olacak Yusufeli BarajÄ±â€™nda, Artvinâ€™den Edirneâ€™ye 13 metre platform geniÅŸliÄŸinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inÅŸa edilebileceÄŸi 4 milyon metrekÃ¼p beton kullanÄ±lacak.Â

112 metreye ulaÅŸtÄ± TÃ¼rkiyede birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼
GÃ¼nde 6 bin 500 metrekÃ¼p beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼n 3 hava hattÄ± ile taÅŸÄ±malÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ baraj projesinde gelecek yÄ±lÄ±n yarÄ±sÄ±ndan itibaren su tutulmaya baÅŸlanacak, 2020 yÄ±lÄ±nda ise elektrik Ã¼retimine geÃ§ilecek.
112 metreye ulaÅŸtÄ± TÃ¼rkiyede birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼
Limak Proje MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Feridun Ãœnsal, 2130 milyon metre kÃ¼p su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olmasÄ± planlanan proje ile gÃ¼nlÃ¼k 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edileceÄŸini belirterek baraj inÅŸaatÄ± nedeniyle sular altÄ±nda kalacak olan ve 1950 yÄ±lÄ±nda kurulan Yusufeli ilÃ§e merkezinin yeni yerleÅŸim alanÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 
112 metreye ulaÅŸtÄ± TÃ¼rkiyede birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼
Ãœnsal, 112 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸine ulaÅŸÄ±lan baraj inÅŸaatÄ±nda 4 bin 500 iÅŸÃ§inin 7 gÃ¼n 24 saat vardiya usÃ¼lÃ¼ ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.
112 metreye ulaÅŸtÄ± TÃ¼rkiyede birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼
Ã‡ORUH HAVZASIâ€™NA 143 PROJE PLANLANDI

Bayburt ilindeki Mescit DaÄŸlarÄ±â€™ndan doÄŸan ve GÃ¼rcistanâ€™Ä±n Batum ilinden Karadenizâ€™e dÃ¶kÃ¼len Ã‡oruh Nehri, TÃ¼rkiyeâ€™nin en hÄ±zlÄ± akan nehridir. Ã‡oruh Nehriâ€™nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± terk etmeden Ã¶nceki ortalama debisi saniyede 192 metrekÃ¼p, yÄ±llÄ±k ortalamasÄ± ise 6,3 milyar metrekÃ¼ptÃ¼r.Â 

112 metreye ulaÅŸtÄ± TÃ¼rkiyede birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼
431 kilometre uzunluÄŸundaki Ã‡oruh Nehriâ€™nin 410 kilometresi TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, 21 kilometresi ise GÃ¼rcistan sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer almaktadÄ±r. Ã‡oruh Nehriâ€™nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisindeki menba kÄ±smÄ±ndaki Laleli BarajÄ± ile mansap kÄ±smÄ±ndaki TBMM 85â€™inci YÄ±l MuratlÄ± BarajÄ± arasÄ±nda kurulan santrallerde toplam 2632 megawatt kapasiteyle yÄ±lda 8.631 gigawatt elektrik Ã¼retilecek.Â 
112 metreye ulaÅŸtÄ± TÃ¼rkiyede birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼

Ã‡oruh HavzasÄ±â€™nÄ±n yan kollarÄ± ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yÄ±lda 14 bin 552 gigawatt elektrik Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ olacak.
112 metreye ulaÅŸtÄ± TÃ¼rkiyede birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼

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