112 metreye ulaÅŸtÄ±! TÃ¼rkiye'de birinci dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼

TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde 410 kilometrelik uzunluÄŸa sahip KuzeydoÄŸu Anadolu'nun en bÃ¼yÃ¼k nehirlerinden olan Artvin'deki Ã‡oruh Nehri Ã¼zerinde, 26 Åžubat 2013 tarihinde dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan telekonferans baÄŸlantÄ±sÄ± ile temeli atÄ±lan Yusufeli BarajÄ± ve HES Projesi inÅŸaatÄ± sÃ¼rÃ¼yor. 270 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸi ile TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek, dÃ¼nyanÄ±n ise Ã‡in'deki 292 ve GÃ¼rcistan'daki 272 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki barajlardan sonra Ã§ift eÄŸrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'Ã¼ncÃ¼ en yÃ¼ksek barajÄ± olacak Yusufeli BarajÄ±nda, 558 megawatt kurulu gÃ¼ce sahip santral ile 650 bin nÃ¼fuslu bir ÅŸehrin elektrik ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanabilecek.Â

TÃ¼rkiye'nin kendi Ã¶z kaynaklarÄ± ile tamamÄ± TÃ¼rk mÃ¼hendisleri tarafÄ±ndan inÅŸa edilen baraj projesinde, 112 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

ARTVÄ°Nâ€™DEN EDÄ°RNEâ€™YE YOL YAPILACAK KADAR BETON DÃ–KÃœLECEK

Baraj inÅŸaatÄ±nda 440 metre temel kotundan baÅŸlanarak 710 metre kotuna yÃ¼kselecek olan 270 metrelik gÃ¶vde inÅŸa edilecek. GÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸi 100 katlÄ± bir gÃ¶kdelene eÅŸ deÄŸer olacak Yusufeli BarajÄ±â€™nda, Artvinâ€™den Edirneâ€™ye 13 metre platform geniÅŸliÄŸinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inÅŸa edilebileceÄŸi 4 milyon metrekÃ¼p beton kullanÄ±lacak.Â GÃ¼nde 6 bin 500 metrekÃ¼p beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼n 3 hava hattÄ± ile taÅŸÄ±malÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ baraj projesinde gelecek yÄ±lÄ±n yarÄ±sÄ±ndan itibaren su tutulmaya baÅŸlanacak, 2020 yÄ±lÄ±nda ise elektrik Ã¼retimine geÃ§ilecek.

Limak Proje MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Feridun Ãœnsal, 2130 milyon metre kÃ¼p su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olmasÄ± planlanan proje ile gÃ¼nlÃ¼k 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edileceÄŸini belirterek baraj inÅŸaatÄ± nedeniyle sular altÄ±nda kalacak olan ve 1950 yÄ±lÄ±nda kurulan Yusufeli ilÃ§e merkezinin yeni yerleÅŸim alanÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ãœnsal, 112 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸine ulaÅŸÄ±lan baraj inÅŸaatÄ±nda 4 bin 500 iÅŸÃ§inin 7 gÃ¼n 24 saat vardiya usÃ¼lÃ¼ ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Ã‡ORUH HAVZASIâ€™NA 143 PROJE PLANLANDI

Bayburt ilindeki Mescit DaÄŸlarÄ±â€™ndan doÄŸan ve GÃ¼rcistanâ€™Ä±n Batum ilinden Karadenizâ€™e dÃ¶kÃ¼len Ã‡oruh Nehri, TÃ¼rkiyeâ€™nin en hÄ±zlÄ± akan nehridir. Ã‡oruh Nehriâ€™nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± terk etmeden Ã¶nceki ortalama debisi saniyede 192 metrekÃ¼p, yÄ±llÄ±k ortalamasÄ± ise 6,3 milyar metrekÃ¼ptÃ¼r.Â

431 kilometre uzunluÄŸundaki Ã‡oruh Nehriâ€™nin 410 kilometresi TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, 21 kilometresi ise GÃ¼rcistan sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer almaktadÄ±r. Ã‡oruh Nehriâ€™nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisindeki menba kÄ±smÄ±ndaki Laleli BarajÄ± ile mansap kÄ±smÄ±ndaki TBMM 85â€™inci YÄ±l MuratlÄ± BarajÄ± arasÄ±nda kurulan santrallerde toplam 2632 megawatt kapasiteyle yÄ±lda 8.631 gigawatt elektrik Ã¼retilecek.Â



Ã‡oruh HavzasÄ±â€™nÄ±n yan kollarÄ± ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yÄ±lda 14 bin 552 gigawatt elektrik Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ olacak.

