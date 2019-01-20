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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1100 konutta sona yaklaştı

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1100 konutta sona yaklaştı

Sinanlı Yapı ve Yiğit İDK Group ortaklığıyla İstanbul Fikirtepe’de hayata geçen ‘Fortis Sinanlı Kadıköy’ projesinde sona gelindi. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen projede 649 adedi toprak sahiplerine ait olmak üzere toplam 1100 bağımsız bölüm yer alıyor.

Yiğit IDK Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, “Satışların yüzde 70’i, inşaatın ise yüzde 65’ini tamamlanmış durumdayız. Dış cephe çalışması ve ince işçilik ise devam ediyor” dedi. Projede teslimlerin 2019’un son çeyreğinde yapılacağını ifade eden Yiğit projeleri hakkında şunları söyledi: “Projemiz 2017’de Avrupa’nın En İyi Karma Yaşam Projesi Ödülü’ne layık görüldü. Projemizin önüne yapılan yeni yol ile çevreyoluna direkt bağlantı kurulabilecek. Bu da projemizi Fikirtepe’deki diğer projelerden ayıran en önemli avantaj. Metrobüs, metro ve Avrasya Tüneli’nin yanında, Kadıköy Meydanı, Moda Mahallesi ve Bağdat Caddesi’nin kesiştiği noktada yer alıyoruz. Daire planlarımız düzgün, kat yükseklikleri 2.90 metre net olacak şekilde.”

Fikirtepe dışında inşaat yatırımcılarının sürdüğünü belirten Yiğit, “Geçen aylarda Malatya ilinde 3 bin 500 kişilik yurt inşaatını tamamlayarak, Kredi Yurtlar Kurumu’na teslim ettik. Önümüzdeki dönemde de İstanbul’daki ilk projemiz olan Fortis İstanbul’un da bulunduğu Basın Ekspres bölgesinde yeni aldığımız arazide bir projeye başlamayı planlıyoruz. Proje çalışmalarımız devam ediyor ve 2020 yılında temel atmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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