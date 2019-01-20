1100 konutta sona yaklaştı
Sinanlı Yapı ve Yiğit İDK Group ortaklığıyla İstanbul Fikirtepe’de hayata geçen ‘Fortis Sinanlı Kadıköy’ projesinde sona gelindi. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen projede 649 adedi toprak sahiplerine ait olmak üzere toplam 1100 bağımsız bölüm yer alıyor.
Yiğit IDK Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, “Satışların yüzde 70’i, inşaatın ise yüzde 65’ini tamamlanmış durumdayız. Dış cephe çalışması ve ince işçilik ise devam ediyor” dedi. Projede teslimlerin 2019’un son çeyreğinde yapılacağını ifade eden Yiğit projeleri hakkında şunları söyledi: “Projemiz 2017’de Avrupa’nın En İyi Karma Yaşam Projesi Ödülü’ne layık görüldü. Projemizin önüne yapılan yeni yol ile çevreyoluna direkt bağlantı kurulabilecek. Bu da projemizi Fikirtepe’deki diğer projelerden ayıran en önemli avantaj. Metrobüs, metro ve Avrasya Tüneli’nin yanında, Kadıköy Meydanı, Moda Mahallesi ve Bağdat Caddesi’nin kesiştiği noktada yer alıyoruz. Daire planlarımız düzgün, kat yükseklikleri 2.90 metre net olacak şekilde.”
Fikirtepe dışında inşaat yatırımcılarının sürdüğünü belirten Yiğit, “Geçen aylarda Malatya ilinde 3 bin 500 kişilik yurt inşaatını tamamlayarak, Kredi Yurtlar Kurumu’na teslim ettik. Önümüzdeki dönemde de İstanbul’daki ilk projemiz olan Fortis İstanbul’un da bulunduğu Basın Ekspres bölgesinde yeni aldığımız arazide bir projeye başlamayı planlıyoruz. Proje çalışmalarımız devam ediyor ve 2020 yılında temel atmayı planlıyoruz” diye konuştu.
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