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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
03.10.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

11. İstanbul Moda Konferansı başladı

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11. İstanbul Moda Konferansı başladı

TİM Başkanı İsmail Gülle:"Eylül ayında ithalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 88 seviyesine çıktı. Bizim için gelişmişlik seviyesi, ithalat ve ihracatı dengelemiş, cari açık vermeyen bir ekonomi ve sonrasında da daha fazla gelişerek dış ticaret fazlası veren bir ülke olmaktır." dedi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe:"Markalaşma stratejik programını, konsept fuar modelini, global algı yönetimi geliştireceğiz. Ülkemizden küresel ölçekte 5 büyük hazır giyim markasının alt yapısını oluşturacağız." açıklamalarında bulundu.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, eylül ayında ithalatın ihracatı karşılama oranının yüzde 88 seviyesine çıktığını belirterek, "Bizim için gelişmişlik seviyesi, ithalat ve ihracatı dengelemiş, cari açık vermeyen bir ekonomi ve sonrasında  da daha fazla gelişerek dış ticaret fazlası veren bir ülke olmaktır." dedi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen 11. İstanbul Moda Konferansı, sektör temsilcileri, moda tasarımcıları, yerli ve yabancı konukların katılımıyla bugün başladı. Bu yıl "Responsible Fashion" teması ile hayata geçirilen ve 2 gün sürecek konferansın, gerçekleşecek B2B görüşmelerle ihracatın yanı sıra iç pazar ve istihdama da büyük destek sağlaması hedefleniyor.     

TİM Başkanı İsmail Gülle, konferansın açılışındaki konuşmasında, Türk tekstil sektörünün son yıllarda çok yol katettiğini belirterek, her yıl düzenlenen konferansın sektöre büyük katkıda bulunduğunu söyledi.     

Tekstil sektörünün, otomotivden sonra Türkiye'de ikinci büyük ihracatçı sektör olduğunu anımsatan Gülle, "Tekstil sektörünün ihracatı 26 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamları aşmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte içimizden çıkan markaların yurt dışındaki çalışmalarıyla bunu yakalayacağız. Hala tekstil sektörü olarak yatırımlara devam ediyoruz. Dünyanın üçüncü büyük denim hazır giyim üreticisi olduk.  Dünyanın beşinci büyük konfeksiyon üreticisiyiz.

Avrupa'nın ikinci büyük tekstil üreticisiyiz. Bu kadar önemli sıfatlara sahip bu gücün daha fazlasını yapıyor olması gerekiyor. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.      

Gülle, sektörün 1,5 dolarlık pamuğu alıp 25 dolarlar seviyesinde katma değere çıkardığını belirterek, sektörün cari açığın kapanmasına katkıda bulunduğunu anlattı.     

Eylül ayı ihracat rakamlarına da değinen Gülle, hizmet ve diğer sektörel ihracat başarılarıyla gelecek dönemde yıllık 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.      

Gülle, TİM olarak tasarıma ve inovasyona önem verdiklerini vurgulayarak, inovasyon ve tasarımla daha fazlasını yapacaklarını belirtti.     

TİM'in ihracat yapan sektörlerin sorunlarının çözümünde iş adamlarının yanında olduğunun altını çizen Gülle, Türkiye'de ihracatçı sayısının da gün geçtikçe arttığına dikkati çekti.     

Gülle, "Eylül ayında ithalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 88 seviyesine çıktı. Bizim için gelişmişlik seviyesi, ithalat ve ihracatı dengelemiş, cari açık vermeyen bir ekonomi ve sonrasında da daha fazla gelişerek dış ticaret fazlası veren bir ülke olmaktır." dedi.      

"HAZIR GİYİM ENDÜSTRİMİZ İÇİN YENİ HİKAYE YAZACAĞIZ"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de  sektör temsilcilerinin başarılı çalışmalarıyla İstanbul'un moda merkezi, Anadolu'nun ise üretim üssü olacağını söyledi.     

Değer zincirinin tüm aşamalarını, dijital dönüşümle birbirine entegre edeceklerini dile getiren Gültepe, dijital dönüşümün küresel ligde tutunmak için en önemli araç olduğunu vurguladı.     

Gültepe, sektörde değer zincirinin her halkasında verimliliği artırabilmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sektörün küresel algısı da bizim için çok önemli. Hazır giyim endüstrimiz için yeni hikaye yazacağız. Markalaşma stratejik programını, konsept fuar modelini, global algı yönetimi geliştireceğiz. Ülkemizden küresel ölçekte 5 büyük hazır giyim markasının alt yapısını oluşturacağız." şeklinde konuştu.     

Son 9 aylık ihracat verilerine de değinen Gültepe, gelecek üç ayda sektör olarak çok daha iyi bir performans sergileyerek 2018 için öngördükleri 19 milyar dolarlık ihracat hedefine yaklaşacaklarını ifade etti.     

"2023'TE HAZIR GİYİM İHRACATIMIZ 25 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK"

TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu ise konferansın amacının dünyanın önde gelen modacılarını, ünlü markaların kurucularını, mucitleri, inovasyon ve teknoloji uzmanlarını sektörün temsilcileri ile İstanbul'da buluşturarak, değişen trendleri, yeni akımları, oluşturdukları vizyon, strateji eylem planını tartışmalarını sağlamak olduğunu söyledi.     

Konferansın ikinci gününde dünyanın büyük alım grupları ile sanayicilerin B2B görüşmeleri gerçekleştireceklerini bildiren Karasu, şunları kaydetti:     

"Binin üzerinde iş görüşmesinin yapıldığı bu platformda, her yıl yeni iş bağlantıları kuruluyor, mevcutlar pekiştiriliyor. B2B etkinliğimiz ihracata ve iç pazar satışına doğrudan ölçülebilir katkı sağlıyor. Hızla günlük hayatımızın bir parçası olan online satış platformlarının en büyük alım grupları ile iş birliği görüşmelerimiz sürüyor, bu satış kanalını da sektörümüzün hizmetine sunmayı amaçlıyoruz.      

2023 yılında yani 5 yıl sonra, 2012 -2017 dönemi kayıplarını da telafi edebilirsek ve gelecek beş yılda da dünya ihracat artış seviyesinde büyüme gösterirsek, hazır giyim ihracatımız 25 milyar dolara ulaşacaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için sektörümüze sunduğumuz stratejik eylem planı; kaybettiğimiz pazarları geri kazanmak ve yeni hedef pazarlara girmek, katma değer artışı sağlamak ve nihayet büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek olmalıdır."     

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