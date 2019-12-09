11 ayda 96 milyon yolcu uçtu

Nisan ayından itibaren sadece özel ve kargo seferlerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı'nda ocak-kasım döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Bu dönemde havalimanındaki yolcuların 4 milyon 227 bin 132'si iç hat, 11 milyon 845 bin 402'si dış hat seferlerini kullandı.Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın 11 ayında iç hatta 19 milyon 780 bin 714, dış hatta 12 milyon 847 bin 84 yolcu ağırlandı. Yılın bu döneminde yapılan seferlerle toplam 32 milyon 627 bin 798 yolcu taşındı. Geçen yıl 29 Ekim'de ilk fazı resmi törenle açılan, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasım döneminde 47 milyon 297 bin 757 yolcu geliş-gidiş yaptı. İç hatta 11 milyon 517 bin 499, dış hatta ise 35 milyon 780 bin 258 yolcu seyahatlerinde İstanbul Havalimanı'nı tercih etti. Böylece İstanbul'daki üç havalimanından, bu yılın ocak-kasım döneminde iç hatta 35 milyon 525 bin 345, dış hatta 60 milyon 472 bin 744 olmak üzere 95 milyon 988 bin 89 yolcu geliş ve gidiş yaptı. Geçen yılın aynı döneminde megakentteki havalimanlarından 94 milyon 752 bin 457 yolcunun ağırlandığı kaydedilmişti. İstanbul'daki tüm havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısının, geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyon 235 bin 632 arttığı belirlendi.