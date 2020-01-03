11 ayda 116 milyar TL’lik yeni teşvik belgesi

Bakan Varank, sosyal medya hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl kasım ayında ve ocak-kasım döneminde verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Varank, Ocak-Kasım 2019 dönemine ilişkin yatırım teşvik belgeleri hakkında şunları kaydetti: “Ocak-Kasım döneminde, 104 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu. Yüzde 46’sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz.”

% 46’SI İMALAT SEKTÖRÜ

Varank’ın konuya ilişkin paylaştığı infografikte, sağlanan teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin bilgi de yer aldı. Yatırım teşvik belgelerinin yüzde 46’sı imalat, yüzde 33’ü hizmetler, yüzde 13’ü enerji, yüzde 6’sı madencilik ve yüzde 2’si tarım sektöründeki yatırımlara verildi. Tamamlama vizesi alan yatırımların yüzde 55’i hizmetler, yüzde 25’i imalat, yüzde 17’si enerji, yüzde 2’si madencilik ve yüzde 1’i tarım sektöründe oldu.