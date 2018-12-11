11 Aralık Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu?
Piyasaları yakından takip eden yatırımcıların merakla araştırdığı altın fiyatları, 11 Aralık Salı günü araştırılan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı kapattığı seviyenin biraz üzerinde seyreden gram altın fiyatları, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. İşte, 11 Aralık Salı gününün altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Son bir haftayı gram bazında aynı seviyelerde sürdüren altın fiyatları, 11 Aralık Salı günü sorgulanmaya başlandı. İşte, yatırımcıların merakla araştırdığı güncel ve anlık altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Hafta başında en çok merak edilen yatırım enstrümanları arasında yer alan çeyrek altın, 11 Aralık 2018 Salı günü 3452 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 213 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.423 liradan alınıp 1.437 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 705 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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