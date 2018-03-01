1083 birim teslim ediliyor

Bursa ve İstanbul’da teslimlerine başladığı üç projesinde toplam 1083 bağımsız bölümle 750 milyon TL yatırım hayata geçirildi. Kuzey ormanlarının yanındaki İlkbahar 1. Etap, TEM otoyoluna ve Paşaköy gişelere yakınlığıyla dikkat çekiyor. İlkbahar 1 projesi, inşaatı tamamlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek olan 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne 200 metre, 100 dönümlük üniversite alanına da 300 metre mesafede yer alıyor. Aynı bölgede yer alan İlkbahar 2. Etap ve Gölbahçe Evleri projelerinde ise satışlar devam ediyor. Bölgedeki üç projenin tamamlanmasıyla 800 konutluk bir cazibe merkezi oluşması hedefleniyor. Bursa Nilüfer’de inşa edilen Marka Rezidans ve AVM’nin geçtiğimiz mayıs ayında açılan alışveriş merkezinden sonra rezidans teslimleri de ocak ayı itibariyle başladı. Sur Yapı Marka Rezidans ve AVM, 650 milyon dolar yatırım değerine sahip.