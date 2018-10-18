105 milyonluk yatırım için düğmeye bastı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri105 milyonluk yatırım için düğmeye bastı
GeriEkonomi 105 milyonluk yatırım için düğmeye bastı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Jale Özgentürk
18.10.2018 - 22:44, Son Güncelleme:

105 milyonluk yatırım için düğmeye bastı

Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
105 milyonluk yatırım için düğmeye bastı

Tezman Holding, 70’inci yılını yeni bir yatırımla kutluyor.

Teknik tekstilden gıda jelatinine kadar niş alanlarda yatırım yapan grup şimdi de gıda desteği alanında Edirne’de 105 milyar TL’lik bir yatırıma başladı. Yönetim Kurulu Üyesi Selim Tezman, “Yaşanan sıkıntılı dönem yatırımımıza engel olmadı. Aksine biz krizli dönemlerde büyüdük” diyor. 70 yılda teknik tekstilden, cıvataya, hayvansal menşeili tutkaldan hızlı tüketim ürünlerine kadar çok farklı alanlarda çok özel ürünleri üreterek gelmiş bugünlere. Mesela çocukların çok sevdiği Marshmallow’ların içindeki jelatini hayvansal ürünlerden üretiyor. Genellikle kamuoyuna çıkmayan grubun üçüncü kuşak üyesi Selim Tezmanla sohbet etme imkanı bulduk. Bugün 93 yaşında olan ve hala fabrikaya gelen dedesinin adını taşıyan Selim Tezman, yeni yatırımlarını anlattı. Selim Tezman ürettiklerini ürünlerin başta Avrupa olmak üzere Amerika, Ortadoğu ve Asya’nın 45 ülkesine ihraç edildiğini söylüyor.

İLK YERLİ ÜRETİM

Tezman Holding, 70 yılda pek çok ilke sahip. 1948’de ayakkabı fabrikası ile başlayan sanayicilik serüveni 1960 yılında Yıldız Vida, 1961’de Sel Sanayi, 1976‘da Vateks ve diğer yatırımlarıyla bugünlere gelmiş. Seri üretim paslanmaz bağlantı elemanları, yapışkan tela, kadın bağı/çocuk bezi ve ıslak mendil hammaddesi, fiber optik kablo izolasyon bantları için non-woven,gıda jelatini bunlar arasında. Ürettiği gıda jelatini de helal sertifikası alan ilk yerli marka olmuş. Dededen sonra baba Erol Tezmanla büyüyen grup yeni yatırımları genellikle kriz yıllarında gerçekleşmiş. Selim Tezman, “Babam Erol Tezman kriz dönemlerinin aynı zamanda fırsatlar yarattığını düşünür. Herkes yatırımlar için beklemeye geçerken biz yatırımlarımızı başlatırız” diyor. O yatırımlardan biri de Eylül 2018’de başlamış. Yine Türkiye’de bir ilk olacak. 2019 içerisinde yüksek teknoloji gerektiren kimya, farmasötik, nutrasötikal yani fonksiyonel gıdalar üretilecek. 105 milyon TL bütçeli yatırımın martta faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu yatırımla 1 milyar TL cirolu grubun yüzde 35 büyümesi de hedefleniyor.

 

Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni başarı hikâyesi yazmaya başladık

Kriz değil yavaşlama

Dünyanın en genç milyarderi! Öyle bir özelliği var ki...

Akaryakıtta 2019 ÖTV geliri hedefi 68.7 milyar TL