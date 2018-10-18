105 milyonluk yatırım için düğmeye bastı
Tezman Holding, 70’inci yılını yeni bir yatırımla kutluyor.
Teknik tekstilden gıda jelatinine kadar niş alanlarda yatırım yapan grup şimdi de gıda desteği alanında Edirne’de 105 milyar TL’lik bir yatırıma başladı. Yönetim Kurulu Üyesi Selim Tezman, “Yaşanan sıkıntılı dönem yatırımımıza engel olmadı. Aksine biz krizli dönemlerde büyüdük” diyor. 70 yılda teknik tekstilden, cıvataya, hayvansal menşeili tutkaldan hızlı tüketim ürünlerine kadar çok farklı alanlarda çok özel ürünleri üreterek gelmiş bugünlere. Mesela çocukların çok sevdiği Marshmallow’ların içindeki jelatini hayvansal ürünlerden üretiyor. Genellikle kamuoyuna çıkmayan grubun üçüncü kuşak üyesi Selim Tezmanla sohbet etme imkanı bulduk. Bugün 93 yaşında olan ve hala fabrikaya gelen dedesinin adını taşıyan Selim Tezman, yeni yatırımlarını anlattı. Selim Tezman ürettiklerini ürünlerin başta Avrupa olmak üzere Amerika, Ortadoğu ve Asya’nın 45 ülkesine ihraç edildiğini söylüyor.
İLK YERLİ ÜRETİM
Tezman Holding, 70 yılda pek çok ilke sahip. 1948’de ayakkabı fabrikası ile başlayan sanayicilik serüveni 1960 yılında Yıldız Vida, 1961’de Sel Sanayi, 1976‘da Vateks ve diğer yatırımlarıyla bugünlere gelmiş. Seri üretim paslanmaz bağlantı elemanları, yapışkan tela, kadın bağı/çocuk bezi ve ıslak mendil hammaddesi, fiber optik kablo izolasyon bantları için non-woven,gıda jelatini bunlar arasında. Ürettiği gıda jelatini de helal sertifikası alan ilk yerli marka olmuş. Dededen sonra baba Erol Tezmanla büyüyen grup yeni yatırımları genellikle kriz yıllarında gerçekleşmiş. Selim Tezman, “Babam Erol Tezman kriz dönemlerinin aynı zamanda fırsatlar yarattığını düşünür. Herkes yatırımlar için beklemeye geçerken biz yatırımlarımızı başlatırız” diyor. O yatırımlardan biri de Eylül 2018’de başlamış. Yine Türkiye’de bir ilk olacak. 2019 içerisinde yüksek teknoloji gerektiren kimya, farmasötik, nutrasötikal yani fonksiyonel gıdalar üretilecek. 105 milyon TL bütçeli yatırımın martta faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu yatırımla 1 milyar TL cirolu grubun yüzde 35 büyümesi de hedefleniyor.
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