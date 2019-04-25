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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1000 Türk nükleerci

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
1000 Türk nükleerci

AKKUYU Nükleer İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva, Akkuyu nükleer santrali tamamlandığında yaklaşık 3 bin 200 personelin çalışacağını, bunlardan bin kadar personelin Türk vatandaşı olmasının planlandığını söyledi.

Karaseva, ilk ünitenin devreye girmesi aşamasında çalışanların oranının yüzde 65 Rus tarafı, yüzde 35 Türk tarafı olmasının öngörüldüğünü belirterek, oranın yıllar itibariyle değişeceğini kaydetti. Karaseva, proje inşaatının en yoğun olacağı 2022-2023 yılları arasında çoğu bölge sakinlerinden oluşmak üzere 10-12 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS’de birinci reaktörün 2023 yılında devreye alınacak olması dolayısıyla santralde görev yapacak teknik personelin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. Marina Karaseva, AtomExpo’da Türk gazetecilere Türkiye ile nükleer teknolojiler alanında personel yetiştirmek için yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlk aşama olan lisans eğitimi sonrası şimdi bu eğitimin verildiği gençlere yüksek lisans eğitimi verilmesi aşamasına geçildiğini anlatan Karaseva, “Eğitim işbirliğinin üçüncü aşamasında ise lise düzeyinde öğrenci yetiştirme hedefi yer alıyor. Bu alanda şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Liselerde teknik alanlar konusunda uzmanlıklar ve müfredatlar inceleniyor. Nükleer alan için başlangıç eğitimi vereceksek programa neler dahil edebiliriz bunları görüşüyoruz. Çünkü gençler lise düzeyinde eğitimlerini aldıktan sonra bünyemizde istihdam edilsinler istiyoruz. Aslında daha önceki deneyimlere istinaden söylüyorum, gittiğimiz ülkelerde biz o bölgede bulunan liselerde uzman kadroları alıp bir müddet eğitime tabi tutuyoruz. Bunun aynısını Türkiye’de de uygulamayı düşünüyoruz. Şu anda Türkiye’de biz nükleer santral inşa ediyoruz ama Türkiye elbette bununla yetinmeyecek. Bunu izleyen nükleer santrallerde peşi sıra gelecek. Bunu dikkate alırsanız ileride liselerde olsun direk yüksek eğitim kurumlarında yetişecek uzmanların diğer nükleer santrallerde, TAEK’te, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de çalışmasına imkan yaratılacak” diye konuştu.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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