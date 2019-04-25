1000 Türk nükleerci
AKKUYU Nükleer İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva, Akkuyu nükleer santrali tamamlandığında yaklaşık 3 bin 200 personelin çalışacağını, bunlardan bin kadar personelin Türk vatandaşı olmasının planlandığını söyledi.
Karaseva, ilk ünitenin devreye girmesi aşamasında çalışanların oranının yüzde 65 Rus tarafı, yüzde 35 Türk tarafı olmasının öngörüldüğünü belirterek, oranın yıllar itibariyle değişeceğini kaydetti. Karaseva, proje inşaatının en yoğun olacağı 2022-2023 yılları arasında çoğu bölge sakinlerinden oluşmak üzere 10-12 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS’de birinci reaktörün 2023 yılında devreye alınacak olması dolayısıyla santralde görev yapacak teknik personelin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. Marina Karaseva, AtomExpo’da Türk gazetecilere Türkiye ile nükleer teknolojiler alanında personel yetiştirmek için yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlk aşama olan lisans eğitimi sonrası şimdi bu eğitimin verildiği gençlere yüksek lisans eğitimi verilmesi aşamasına geçildiğini anlatan Karaseva, “Eğitim işbirliğinin üçüncü aşamasında ise lise düzeyinde öğrenci yetiştirme hedefi yer alıyor. Bu alanda şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Liselerde teknik alanlar konusunda uzmanlıklar ve müfredatlar inceleniyor. Nükleer alan için başlangıç eğitimi vereceksek programa neler dahil edebiliriz bunları görüşüyoruz. Çünkü gençler lise düzeyinde eğitimlerini aldıktan sonra bünyemizde istihdam edilsinler istiyoruz. Aslında daha önceki deneyimlere istinaden söylüyorum, gittiğimiz ülkelerde biz o bölgede bulunan liselerde uzman kadroları alıp bir müddet eğitime tabi tutuyoruz. Bunun aynısını Türkiye’de de uygulamayı düşünüyoruz. Şu anda Türkiye’de biz nükleer santral inşa ediyoruz ama Türkiye elbette bununla yetinmeyecek. Bunu izleyen nükleer santrallerde peşi sıra gelecek. Bunu dikkate alırsanız ileride liselerde olsun direk yüksek eğitim kurumlarında yetişecek uzmanların diğer nükleer santrallerde, TAEK’te, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de çalışmasına imkan yaratılacak” diye konuştu.
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