1000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Maaşlar için önemli açıklama
Emekliye 1000 lira olarak ödenecek olan bayram ikramiyesi için tarih, geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Emekli maaşının yatacağı tarih konusunda da açıklama yapan bakanlık, maaşların ne zaman çekilebileceğini duyurdu. Peki, emekliye bayram ikramiyesi kimleri kapsayacak ve ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İlk uygulaması geçtiğimiz yıl yapılan emekliye bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı kapsamında bu yıl da hesaplara yatırılacak. Emekli, dul ve yetimlerin çekebileceği bayram ikramiyesi tutarı duruma göre değişiklik gösterebilecek. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ile birlikte maaşlar ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Bayram ikramiyeleri, ramazan ve kurban bayramlarında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aylık alan kişilere yapılan ödemedir.
Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Emekli maaşları ise bakanlık kararı ile 3 Haziran Pazartesi gününe çekildi. Buna göre emekliler, ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma, maaşlarını ise 3 Haziran Pazartesi günü hesaplardan çekebilecek.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK tarafından emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
DUL VE YETİMLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
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