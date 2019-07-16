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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

100 yıldır bu yöntemle satılıyor! En çok parayı veren alıyor...

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100 yıldır bu yöntemle satılıyor! En çok parayı veren alıyor...

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde Uluabat gölünde avlanan balıklar 100 yıldır aynı meydanda düzenlenen mezatta satılıyor. Balıkçıların 'altın borsası' adını verdikleri mezatta balık fiyatları her geçen sürede değişiklik gösteriyor.

Uluabat gölü kenarındaki tarihi Gölyazı’da balıkçılar tuttukları balıkları açık artırmayla satıyorlar. İsteyen herkes müzayedeye katılarak en yüksek fiyatı verip balık satın alabiliyor. Yasak dönemleri dışında her gün yapılan ihale sabah saat 11 civarında köprü altındaki kapalı alanda yapılıyor.

100 yıldır bu yöntemle satılıyor En çok parayı veren alıyor...
Gölde iki dönem av yasağının olduğunu belirten balıkçılar, Aralık 15’te turna balığı yasağının girip 1 Nisan’a kadar devam ettiğini, sazan balığının avlanmasının ise Mart 15’ten Haziran 15’e kadar yasak olduğunu dile getirdi.
100 yıldır bu yöntemle satılıyor En çok parayı veren alıyor...
Yasak dönemleri haricinde mahallede her gün mezat yapılıyor. Ancak yaz ve kış aylarında saati değişiyor. Şu anda her gün saat 11’de yapılıyor. 1966’dan beri bu sistem devam ediyor. 
100 yıldır bu yöntemle satılıyor En çok parayı veren alıyor...
Fiyatlar ise ihaleye bağlı. Balıklar az çıktığı zaman fiyatı artıyor. İçi turna ve sazan balıklarıyla dolu leğenler 50 liradan satışa çıkıp 500 liraya kadar alıcı buluyor.
100 yıldır bu yöntemle satılıyor En çok parayı veren alıyor...
Mezatta 100 kiloya yakın balık satın alan bir pazarcı, fiyatların turizm bölgesi haline gelen Gölyazı’da çoğalan restoranlar sebebiyle iki kat arttığını söyledi. 
100 yıldır bu yöntemle satılıyor En çok parayı veren alıyor...

Balığı seçerken özellikle canlı olmasına dikkat ettiklerini belirten pazarcılar, "Balığı alıp uzun mesafeye götürüyoruz. Ölü balık satılmıyor. Canlı balık taze oluyor. Vatandaş canlı balığı görünce paranın hesabını yapmıyor" dedi.

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