100 ülkeye yerli ‘Siesta’

TASARIM ağırlıklı çalışmalarla öne çıkan Siesta Mobilya, 41 yılda 100 ülkeye ihracat yapan bir firma olmayı başardı. Geçen yıl 160 milyon lira ciro yapan şirketin 2019 sonunda 200 milyon lira hedeflediğini belirten Siesta Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, “İstanbul Büyükçekmece’de üretim yapıyoruz. Bugün Amerika’dan İtalya’ya kadar hemen hemen her ülkeye ürünlerimiz gidiyor” dedi. Işıldar, markanın kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlattı:

“lşılplast Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ olarak 1978 yılında kuruldu. Kurucumuz ve Onursal Başkanımız İzzet Işıldar tarafından temelleri atılan şirketimiz faaliyetlerine ise 1960 yılında Tahtakale’de 40 metrekarelik bir atölyede başladı. 1969 yılında üretim tesisimizi Topkapı’ya taşıyarak, Türkiye’nin ilk plastik enjeksiyon makinasını ürettik. 1987 yılında ise bugün üretimimizin yüzde 100’ünü oluşturan plastik mobilya üretimine başladık. 1993 yılından bu yana üretimimizin tümünü gerçekleştirdiğimiz 40 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Büyükçekmece’deki fabrikamızda faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca önümüzdeki sene depo alanlarımızı 10 bin metrekare daha büyüterek toplamda 50 bin metrekarelik alanda faaliyet göstereceğiz.

500’DEN FAZLA ÜRÜN

Plastik bahçe mobilyaları olarak başladığımız üretimde bugün iç ve dış mekan olmak üzere masa ve sandalyeden, dış mekan oturma gruplarına ve aydınlatmaya kadar 500’den fazla ürün üretiyoruz. Ürünlerimizi İtalyan ve Türk tasarımcılarla birlikte tasarlıyoruz. İlk örnek numune İtalya’da üretilerek tarafımızdan onaylanıyor, ardından kalıplar ve cihazlar Türkiye’ye gönderiliyor. Tüm bu süreçlerin ardından Büyükçekmece’deki fabrikamızda üretime geçiyoruz.

Fabrikamızda, üretim ve lojistik, iç ve dış piyasa satışı, üretim ve planlama, ihracat ve operasyon, Ar-Ge ve tasarım, kalite kontrol departmanlarımız, depo ve montaj bölümlerimizle birlikte insan kaynaklarından finans birimimize kadar 200’den fazla çalışanımız var.

200 MİLYON TL HEDEF

2018 yılını 160 milyon TL ciro ile tamamladık. Bu rakamın 120 milyon TL’lik bölümünü ihracat, 40 milyon TL’lik bölümünü de iç piyasa ve ihraç kayıtlı satışlar oluşturuyor. 2019 yılında ise 200 milyon TL ciro hedefi ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilk 1000 ihracatçı firma arasında yer alıyoruz. Üretimlerimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. 100’den fazla ülkeye ulaşmış durumdayız. Avrupa’da, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda başta olmak üzere, Amerika ve Avustralya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İhracat rakamlarımıza baktığımızda geçtiğimiz yıl yüzde 12 oranıyla en çok ihracatı Fransa’ya gerçekleştirdik, Amerika ise ciddi anlamda büyüdüğümüz ikinci pazar ve kısa zaman içinde bu ülkede depolarımızı geliştirerek tüm eyaletlere hızlıca teslimat sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında.

ÜNLÜ OTELLERDE VAR

Siesta tasarımları, dünyaca ünlü otellerde, restoranlarda ve AVM’lerinde tercih ediliyor. Son olarak Avrupa’nın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda ürünlerimiz kullanılıyor. Dezavantaj konusunda ise haksız rekabet ve ürünlerimizin kopya edilerek piyasaya sunulması diyebiliriz. Müşterilerin bu konuda mağdur edilmesi bizim için üzücü bir durum. Bu sebeple tüm müşterilerimize plastik mobilya alırken yetkili bayilerimizden alışveriş yaptıklarına emin olmalarını rica ediyoruz. Siesta Mobilya, markasını tüm Avrupa’da duyurmak için 2018 yılında Euroleague Basketbol ile global sponsorluk anlaşması imzaladık. Önümüzdeki sezonda sponsorluğumuzu daha da büyüterek tüm Avrupa’da, Siesta’yı herkes tarafından bilenen bir marka hale getirmeye çalışacağız.”

GÜL ÜRETİCİLERİNİN ANNELER GÜNÜ MESAİSİ

TÜRKİYE’nin kesme çiçekte söz sahibi kentlerinden Yalova’da üreticiler, Anneler Günü nedeniyle aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar, gül üretiminin beldede yaşayan çok sayıda ailenin gelir kaynağı olduğunu söyledi. Özel günlerde işlerinin arttığını belirten Kanar, “Anneler Günü bizim için bir bayram, özel günler içinde en çok satış yaptığımız gün. Beldemizde faaliyet gösteren 400 gül üreticisi çiçeklerini hazırladılar. Sadece bu özel gün için Koru’dan 250-300 bin gül satışının yapılmasını bekliyoruz” dedi. Kanar, orkidenin de Anneler Günü’nde rağbet gören çiçeklerden olduğunu ifade etti. Beldede 20 dönümlük kapalı alanda çiçek yetiştiren Ömer Salman da üretimlerinin yüzde 80’ini gülün oluşturduğunu dile getirdi. Anneler Günü dolayısıyla yoğun sipariş aldıklarını belirten Salman, “Aldığımız siparişlere göre stoklarımızı hazırlayacağız. Üretim olarak bir güne odaklanmıyoruz ama Anneler Günü’nde yaklaşık 50 bin adet satışımız olacak gibi görünüyor” diye konuştu. Gül fiyatlarının arz talep çerçevesinde şekilleneceğini söyleyen Salman, perakende satışta fiyatların 10 liraya kadar çıkabildiğini anlattı.

15’İNCİ ŞUBEYİ İSTANBUL’DA AÇACAK



ANTALYA’da kurduğu “1983 Beyoğlu Çikolata” markasıyla butik mağazalar açan Seda Sezer Şahin, bu alandaki yatırımlarını arttırdı. Şahin, “15’inci şubemizi İstanbul’un Kadıköy ilçesinde açacağız. Marka olarak yıl sonunda 25 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Şahin, “Antalya, Mersin ve Adana’da 2’şer şube olmak üzere, Muğla, Yalova, Karabük, Balıkesir, Zonguldak, İzmir ve Afyon’da şubelerimiz var. Beyoğlu’nun nostaljik ruhunu butik kafe konsepti ile farklı illere taşıyan bir markayız. Meşhur kırma Beyoğlu çikolatası, Beyoğlu sıcak çikolata, Beyoğlu kahvesi, Tatlı Saksı, Beyoğlu Kraliçesi gibi ev yapımı tadında doğal lezzetleri ve Beyoğlu kokan ambiyansı ile öne çıkıyor. Dubai, İsviçre, KKTC, Viyana, Almanya, İngiltere gibi önemli ülke pazarları da hedefliyoruz” dedi.

OLUKLU MUKAVVA SEKTÖRÜNDE MARKALAŞTI

AMBALAJ sektörünün hızlı büyüyen markalarından Ankutsan, Antalya Kutu ve Oluklu Mukavva Kağıt Sanayi, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, ihracat performansı ve kurumsallaşma durumlarına göre verilen Turquality Marka Destek Programı’na dahil oldu. Ankutsan AŞ Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Deniz Erdoğan, Turquality Marka Destek Programı’na almaya hak kazanan Ankutsan’ın sektördeki deneyimi ve farklı coğrafyalara hizmet sunma kabiliyeti ile Türk ürünlerinin ve kalitesinin küresel pazardaki büyümesini daha etkin bir şekilde sürdüreceğini söyledi. Erdoğan, “Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasına girme hedefi, Enerji 4.0’u uygulayan, Ar-Ge merkezi ve yüzde 100 yerli sermayesi ile Türkiye’nin önemli ihracat aktörleri arasında yer alıyoruz” dedi.

İHRACATI 1 MİLYAR DOLAR ARTTIRACAK



TARIM ürünleri ihracatında Türkiye’nin lideri konumundaki Ege Bölgesinde kurulacak Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatında 1 milyar dolar artış bekleniyor. Tarım İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi’nden 2018 yılında 5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı olduğunu, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 22’sinin Ege Bölgesi’nden yapıldığını, Tarım İhtisas OSB’lerin devreye girmesi ile birlikte Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatının 1 milyar dolar artacağı öngörüsünde bulundu. Uçak, “Dikili’de jeotermal seracılık, Tire’de hayvancılık ve Menderes’te çiçekçilik sektörlerinde faaliyet gösterecek Tarım İhtisas OSB’ler kurulacak. Dikili’deki Tarım OSB, 2900 dönüm üzerine faaliyet gösterecek” dedi.