100 ülkeden alım heyetleri geliyor

21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek MÜSİAD Expo, Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünyanın dört bir yanından gelen yabancı işadamları ve devlet adamlarını konuk edecek. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz. 17. MÜSİAD Expo, ülke ekonomimizi ve üretmek isteyen iş dünyamızın yolunu açacak çözüm önerileri ve modellerimizi sunduğumuz bir platform olacak” dedi. 17. MÜSİAD Expo’nun 8 binin üzerinde ikili görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400’e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden bakan düzeyinde katılım gösterilmesi bekleniyor. Kaan, Türkiye’nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolar ihracat rakamına büyük bir katkı sunacak 17. MÜSİAD Expo’nun bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru aldığını ve Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya, 100 kadar ülkeden katılım olacağını söyledi.

MARKALAŞMA

Bu tür organizas-yonların ülke ihracatına önemli katkı sağladığını dile getiren Abdurrahman Kaan, şöyle devam etti: “İhracatta markalaşma, ülkeye giren döviz miktarını artırdığı gibi gerek firmanın gerekse ülkenin rekabet gücünü de artırmaktadır. Markalaşma ile birlikte üründen elde edilen kâr marjının artmasına bağlı olarak; AR-GE çalışmalarındaki artış, ürünlerde yenilik ve rekabette avantaj elde etme imkânı da artmaktadır. Markalaşma için yapılması gereken şey ise, hedef pazarda kalıcı olmaktır. Hedef pazarda kalıcı olmak için ise, mevcut müşteri potansiyeline koruyup aynı zamanda yeni müşteri kitlesine kavuşmak gereklidir. Bu bağlamda, firmanın markası ile her zaman hedef pazarda ‘ben burdayım’ demesi gerekmektedir.”

MÜSİAD EXPO’nun böyle bir dönemde, çok önemli bir rol üstleneceğini düşündüklerini anlatan Abdurrahman Kaan, şunları anlattı: “Yerli ve yabancı firmaları bir araya getireceğimiz ikili iş görüşmelerinin yanı sıra, yine yurtdışından gelecek olan alım heyetleri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce işadamının hafta boyunca sürecek görüşmeleri; MÜSİAD EXPO’nun reel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacağını göstermekte. MÜSİAD EXPO’nun 2018 yılının son çeyreğinden başlamak, ancak ağırlıklı olarak 2019 yılı ve sonrasını hedef almak üzere, kısa ve orta vadede, Türkiye ekonomisine ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. 17. MÜSİAD EXPO fuarında geçen fuar yakalanan başarının bir tık daha üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ülkelerin birbirleri ile olan ticaret hacminin artırılmasında en önemli araçlardan birinin fuarlar olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda MÜSİAD EXPO Fuarı, katılımcılarımızın ulaşamadıkları pazarlara açılması noktasında önemli bir rol oynayacak ve üyelerimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni iş fırsatları geliştirmelerine vesile olacaktır.”

İŞ BAĞLANTILARI PLATFORMU



MÜSİAD EXPO’ya alım heyetlerinden önemli bir katılım olacağını belirten Abdurrahman Kaan, “Küresel iş dünyasının ihtiyaçlarını, gündem ve trendlerini takip edebilecekleri ve yeni iş bağlantıları sağlayabilecekleri bir platform tesis etmeyi hedefliyoruz. Yurtdışına açılma, ihracat, ithalat, yatırım ortaklıkları, teknoloji alışverişi gibi alanlarda uluslararası işbirliğine ve ortaklıklara imkân sunan bu yapımız, EXPO’nun katılımcılarının birçok sorununa çözüm olabilecek niteliği bünyesinde barındırıyor” dedi.