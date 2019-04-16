100 milyonluk maden suyu

SON yıllarda içecek sektöründe yaşanan büyüme maden suyu pazarını da hareketlendirdi. Bu alanda birçok Türk markası tasarım ve lezzet ile öne çıkarken, yurtdışında da pazar payını arttırıyor. Bu markalardan biri de sadece 4 yıl önce Afyonkarahisar’da kurulan Avşar Maden Suyu oldu. 2019’da 100 milyon liralık ciro hedeflediklerini anlatan Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, “Bugün Hollanda’dan Amerika’ya 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz toplam satışımızın içinde ihracat payını 2023 yılında yüzde 85-yüzde 90’a çıkartmak Bu kapsamda ilk yatırımımızı bu yıl yapacağız. Ar-Ge çalışmaları içi önemli bir bütçe ayırdık” dedi. Tarık Demirel, markanın kuruluş hikayesini ve büyümesini şöyle anlattı:

TASARIM YATIRIMI

“Avşar Maden suyu, babam Şuayp Demirel tarafından 2015 yılında kuruldu. Kurulumdan önce 2009 yılından itibaren Afyonkarahisar, İscehisar ilçesinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdik. Fabrikamız 10 bin metrekare kapalı alanda toplam 330 bin metrekare alan üzerine kurulu. Avşar markamızın ismi ise fabrikamızın bulunduğu alanın adından ve Avşar Deresi’nin fabrikanın yakınından geçmesinden geliyor. Tüm bunlardan hareketle Avşar markasını hayata geçirdik.

Diğer maden sularının aksine tasarım ve kalite olarak üst segmentte bir marka yaratmak istedik. Bunun için ünlü tasarımcı Defne Koz ile görüşerek kendisiyle çalışmaya başladık.

Ambalaj ve etiket çalışmalarımızı kendisi ile hazırladık. Sade bir damlayı anımsatan şişemiz ile piyasada hizmet veriyoruz. Avşar Doğal Maden Suyu olarak, şu anda kendi bölgemizde daha yaygın durumdayız.

2018 yılından itibaren yerel ve ulusal zincir marketler ile görüşerek bu marketlerde ürün satışımızı hızlandırdık ve dağıtım kanallarımızda süreç başarılı bir şekilde devam ediyor.

90’INI İHRAÇ EDECEK

Sade maden suyu ve 15 meyve aromalı maden suyu çeşidimiz var. Afyonkarahisar’da bulunan üretim tesisimizde saatte 50 bin şişe, sezonda günde 600 bin şişeden fazla dolum yapıyoruz.

Avşar Maden suyu fabrikamızda 40 kişilik bir ekip çalışıyor. Diğer şirketlerle beraber toplamda bölgede yaklaşık 900 kişiye istihdam sağlıyoruz. Avşar Maden suyu olarak 2018 yılı ciromuz 40 milyon TL iken 2019’ da 100 milyon TL ciro hedefliyoruz. Toplam satışımızın yüzde 25’ini ihracat oluşturuyor. Toplam satışımızın içinde ihracat payını 2023 yılında yüzde 85-yüzde 90’a çıkartmayı hedefliyoruz.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Şu anda 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerse; Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Irak, Libya, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Dubai, Amerika, KKTC, Azerbaycan, Güney Afrika, Kuveyt, Çin, Tayvan, Kore... Fakat ilerleyen dönemlerde farklı ülkelerde de yer almayı planlıyoruz.

2019 yılında doğal kaynak suyu için Ar-Ge çalışmalarımız olacak. Bunun yaklaşık bütçesi 200 bin dolar olarak belirlendi. Horeca (otel ve restoran) sektörüne de hitap edeceğiz. İlk aşamada 20 santilitrelik bir ambalajla çıktık. Restoran gibi yerler için daha büyük şişelerle çıkma planımız da var. 1 litrelik şişelerle çıkmayı düşünüyoruz. İhracat alanımızı genişletip ülkemizin topraklarından çıkan yüzde 100 doğal maden suyumuzu dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz.”

GİRİŞİMCİ KADINLAR: ‘KADIN GÜCÜ‘ MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE

MÜZE ve ören yerlerindeki ticari alanların işletmesini yapan Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM) iş birliği ile başlattığı ‘Anadolu’nun Kadın Gücü’ yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir tarafından 946 tasarımcı ve üretici kadın katıldı. Jüri üyelerinin puanlamaları sonucunda, takı kategorisinde Işın Çaçur, tekstil kategorisinde Burcu Çipiloğlu, ev & dekorasyon (züccaciye) kategorisinde Burcu Yürek Uğur, kahve seti kategorisinde Tansel Baybara, İllüstrasyon kategorisinde ise Nazlı Gürgan en yüksek puanı alarak birinci seçildiler. 5 kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri 10’ar bin liralık ürün alımı ile ödüllendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Merkez Müdürü Murat Usta ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın da katıldığı ödül töreninde konuşan Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz, “Her yıl bu yarışmaları farklı temalarla tekrarlayarak daha çok kadın girişimcinin mağazalarımız aracılığı ile ürünlerini dünyaya satmasına destek olacağız” dedi.

İHRACATTA YENİ ROTALAR: MUTFAKÇILARIN HEDEFİNDE FİLDİŞİ VAR

SON dönemin yükselen pazarlarından Afrika ev ve mutfak sanayicilerinin de radarına girdi. Afrika’nın çok önemli bir pazar olduğunu ve burada Avrupalıların hakimiyetlerini kırmak istediklerini söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Sahra Altı Afrika’ya Fildişi üzerinden gireceklerini söyledi. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Fildişi’ne düzenledikleri sektörel heyetin önemli bağlantılar gerçekleştirdiğini belirten Önder, “Türk ürünlerine yaklaşım çok iyi. Biz burada fiyat ve kalite avantajımızla öne çıkacağız. Yaptığımız temaslarda gördük ki Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar pazarda çok hakimler. Ancak biz de ürünlerimizle burada öne çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DESTEK VERENLER: HAZIRGİYİM ÜRETİCİLERİ AMERİKA’YA ÇIKARMA YAPTI

TÜRKİYE ekonomisi için stratejik öneme sahip hazır giyim endüstrisi, yıllık 100 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumundaki ABD pazarını yakın markaja aldı. Örme Kümesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (URGE) kapsamında ABD’ye ticaret heyeti düzenleyen İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Türk hazırgiyim üreticilerini New York’ta ABD’nin önde gelen alıcılarıyla bir araya getirdi. İki gün süren Ticaret Heyeti görüşmelerinde Türk firmaları büyük ilgi gördü. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe yaptığı değerlendirmede, “Küresel arenadaki yerimize bakıldığında bu miktarı asla yeterli görmüyoruz ve en az 1.5 milyar doların üstüne çıkarmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

FUAR TAKVİMİ: SEKTÖR 2019 YILINDA YÜZDE 15 BÜYÜYECEK

TÜRK fuarcılık sektörünün 2019’da büyümesi bekleniyor. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Fuarların büyümesiyle üretim ve ihracat da artıyor. Bu kapsamda ekonomideki istihdam da büyüyor. Fuarların en önemli amaçlarından biri de ihracata hizmet etmesidir. Fuarların ihracata büyük katkısı var. Türkiye’deki toplam ihracatın yüzde 20’si fuarlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Yani yapılan ihracatın 35 milyar dolarlık kısmı fuarlar sayesinde sağlanıyor. Biz bu fuarların gelişmesini ne kadar sağlarsak, ihracattan aldığımız pay da bir o kadar büyüyecektir” diye konuştu. Türkiye’de her yıl 500’e yakın fuar düzenlendiğine dikkati çeken Ersözlü, şöyle devam etti: “Fuarcılıkta sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmemiz çok önemli. Türk fuarcılık sektörünün bu yıl yüzde 15 civarında büyümesini öngörüyoruz.”