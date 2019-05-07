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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

100 milyon Euro’ya 5 yılda 20 yeni otel

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100 milyon Euro’ya 5 yılda 20 yeni otel

Dünyanın ve İspanya’nın önde gelen turizm gruplarından biri olan ve 25 ülkede 251 oteliyle hizmet veren Barcelo Hotel Group, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 milyon Euro yatırımla 20 otel açmayı planlıyor.

Barcelo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, yurtdışından Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan tek büyük otel zinciri olduklarının altını çizerek “Türkiye’deki 20 yıllık varlığımız süresince işletmesini sürdürdüğümüz otellere toplam 60 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik” dedi. Bu noktada Türkiye pazarını, gelişmeye açık ve yeni yatırımların yapılmasına uygun bir bölge olarak gördüklerini kaydeden Ekmen şöyle konuştu:

“Occidental the Public ve Occidental Pera İstanbul’dan sonra Türkiye’deki 3. otel yatırımımız olan Taksim’deki Barcelo Istanbul özelinde şu ana kadar yapılan toplam yatırım miktarı 7 Milyon Euro’ya ulaştı. Grup olarak Türkiye’ye çok inanıyor ve güveniyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 otele ulaşmayı ve yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yatırım yapmayı planladığımız şehirler ve bölgeler arasında başta İstanbul, Akdeniz bölgesinde Antalya, sonra Kapadokya, İzmir ve Ankara yer alıyor. Şu anda üzerinde çalıştığımız ciddi projelerimiz mevcut. Bunların dışında ise yeni proje arayışlarımız devam ediyor. Royal Hideaway ve Allegro Hotels markalarımızla yeni yatırımlar yapmayı da hedefliyoruz.”

NİTELİKLİ TURİST

Türkiye’de yaşanan ekonomik daralmanın aşılmasında turizm sektörünün oldukça etkili olacağını düşündüğünü dile getiren Ekmen, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un da belirttiği üzere, 2019 yılında turist sayısında yüzde 15’lik bir artış bekleniyor. Özellikle yazlık bölgelerde bu oranının daha yüksek olacağını öngörüyorum. Turist sayılarındaki artışa paralel olarak turizm gelirlerinin de yükseleceğini söyleyebiliriz. Biz de yabancı bir grup olarak Türkiye turizmindeki bu ivmeye katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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