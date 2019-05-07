100 milyon Euro’ya 5 yılda 20 yeni otel
Dünyanın ve İspanya’nın önde gelen turizm gruplarından biri olan ve 25 ülkede 251 oteliyle hizmet veren Barcelo Hotel Group, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 milyon Euro yatırımla 20 otel açmayı planlıyor.
Barcelo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, yurtdışından Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan tek büyük otel zinciri olduklarının altını çizerek “Türkiye’deki 20 yıllık varlığımız süresince işletmesini sürdürdüğümüz otellere toplam 60 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik” dedi. Bu noktada Türkiye pazarını, gelişmeye açık ve yeni yatırımların yapılmasına uygun bir bölge olarak gördüklerini kaydeden Ekmen şöyle konuştu:
“Occidental the Public ve Occidental Pera İstanbul’dan sonra Türkiye’deki 3. otel yatırımımız olan Taksim’deki Barcelo Istanbul özelinde şu ana kadar yapılan toplam yatırım miktarı 7 Milyon Euro’ya ulaştı. Grup olarak Türkiye’ye çok inanıyor ve güveniyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 otele ulaşmayı ve yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yatırım yapmayı planladığımız şehirler ve bölgeler arasında başta İstanbul, Akdeniz bölgesinde Antalya, sonra Kapadokya, İzmir ve Ankara yer alıyor. Şu anda üzerinde çalıştığımız ciddi projelerimiz mevcut. Bunların dışında ise yeni proje arayışlarımız devam ediyor. Royal Hideaway ve Allegro Hotels markalarımızla yeni yatırımlar yapmayı da hedefliyoruz.”
NİTELİKLİ TURİST
Türkiye’de yaşanan ekonomik daralmanın aşılmasında turizm sektörünün oldukça etkili olacağını düşündüğünü dile getiren Ekmen, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un da belirttiği üzere, 2019 yılında turist sayısında yüzde 15’lik bir artış bekleniyor. Özellikle yazlık bölgelerde bu oranının daha yüksek olacağını öngörüyorum. Turist sayılarındaki artışa paralel olarak turizm gelirlerinin de yükseleceğini söyleyebiliriz. Biz de yabancı bir grup olarak Türkiye turizmindeki bu ivmeye katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
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