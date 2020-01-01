100 milyon Euro’luk kamp

Türkiye turizmi 2019’u rekorla kapatmaya hazırlanıyor. İlk 11 aylık verilere göre 48 milyon turist Türkiye’de tatilini yaptı. Özellikle 2016’da yaşanan olaylar sonrasında Türkiye turizmi dip yapmış turist sayıları düşmüş, gelirler erimişti. 2018 ve sonrasında turist sayısı toparlanırken, gelirlerde de yükseliş başladı. 2018 ve 2019 dönemlerinde kitle turizmi dışında daha çok gelir bırakan kongre, golf ve futbol turizmi konusunda beklenen sayıya ve gelire tam olarak ulaşılmış değil. Ancak 2020 ile birlikte özellikle futbol turizminde yukarı yönlü bir gelişim yaşanıyor. Buradaki pastadan en büyük payı ise Antalya alıyor. Kış aylarında yaşanan hava koşulları ve sahaların istenilen düzeyde olması nedeniyle futbol takımları Antalya’yı tercih ediyor. Kasım ayının 15’inden itibaren Antalya’ya gelmeye başlayan futbol takımlarının bu süreci nisan ayının ortalarına kadar devam edecek. Bu süreçte Antalya’da yaklaşık 3 bin kampın düzenlenmesi bekleniyor. Burada bir takım iki ya da üç kez de gelebildiğinde kaç takımın geldiği konusunda net bir bilgi paylaşılamıyor. Kamp süresince Antalya’da oluşacak ekonominin büyüklüğünün ise 100 milyon Euro olacağı tahmin ediliyor.

SHAKHTAR SÜRPRİZİ

3 bin kamp sayısını bir rekor olduğuna dikkat çeken Spor Turizmi Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Turgut, bu sayının 2016’da 2 bin 500 olduğunu, sonrasında yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle çok düşük seviyelere indiğini söyledi. Kamp sayısı bakımından yaşanan yükselişin sevindirici olduğuna dikkat çeken Turgut, gelir bakımında 2016’daki seviyelerle aynı olduğu söyledi. Turgut, “Bunun sebebi ise üst düzey takımlar henüz Antalya’ya tercih etmiyor. Geçmişte 18 takımlı Alman futbol liginden 11-12 takım Antalya’ya gelirdi. Ancak şimdi gelen bir takım yok. Sayının bu kadar artmasının sebebi ise takımların alt yapılarının Antalya’ya gelmesi. Onların dışın Türkiye’nin dört büyükleri ve diğer birçok takım Antalya’ya gelecek. Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk, İsviçre’den Young Boys, Avusturya’dan Austria Wien ve Rusya’dan Dinamo Moskova gibi üst düzey takımlar gelse de üst düzey Avrupa ligleri henüz geri dönmedi” diye konuştu.

180

Antalya’da futbol kampına hizmet edebilecek saha sayısı

30

Antalya’da kamp turizmine hizmet eden otel sayısı

25

Antalya’da otellerin bünyesinden bulunan saha sayısı

100 milyon euro

Ara kamp döneminde oluşacak ekonominin büyüklüğü

3 bin

Antalya’da 4 aylık süreçte yapılması beklenen kamp sayısı

30-90 bin Euro

Bir futbol takımının Antalya’da kamp için yaptığı harcama

BÜYÜK TAKIMLAR ANTALYA’YA NASIL GELİR?



TURİZM sektörü temsilcileri büyük takımların gelmesi için neler yapılması gerektiğini şöyle sıralıyor:

Türkiye futbol takımlarını çekmek için algısını düzeltmeli

Özellikle AB ülkelerinde Türkiye karşıtı yayınlar yapılıyor. Bu yayınların doğru olmadığı PR ve tanıtım çalışmalarıyla kamuoyuna anlatılmalı.

Türkiye 50 milyon turist ağırladı. 15 milyondan fazlası Antalya’ya geldi. Bu kadar turistin geldiği bir şehirde sorun yaşanmayacağı vurgulanmalı.

Turizm Tanıtma Ajansı futbol turizmine destek vermeli. Büyük liglerden gelecek büyük takımlar verilen destek, Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlar.

Antalyalı turizmciler ve kamu bir araya gelerek yüksek bütçeli turnuvalar düzenleyebilir. Böylece büyük takımların ilgisi çekilecektir.

İSPANYA VE PORTEKİZ’E KAPTIRDIK



FUTBOL turizmin Antalya için büyük bir önem taşıdığına vurgu yapan Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Kış döneminde futbol takımları gelerek, otellerin boş döneminde ciddi bir doluluk yaratıp, ciddi bir gelir bırakıyorlar. Ancak son yıllarda popüler takımlar daha çok Antalya’yı tercih ediyor. Kamp ve takım sayısı olarak yukarılara çıksak da isim sahibi takımlar henüz Antalya’ya dönüş yapmadı. Germişte Hollanda, Belçika, Almanya’dan çok üst düzey takımları Antalya’da ağırlardık. Bu takımlar ciddi bir taraftarı da beraberinde getirir, basın ordusuyla seyahat ederdi. Her gün Antalya’da canlı yayınlar yapılırdı. Türkiye’nin tanıtımı yapılmış olurdu. Şimdi ise daha çok Rusya, Kazakistan ve Moldova gibi ülkelerin takımları kamp için geliyor. Diğer takımları ise İspanya, Portekiz, İtalya ve Hırvastistan’a kaptırdık” ifadelerini kullandı.