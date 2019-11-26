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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

100 milyon dolarlık karar

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
100 milyon dolarlık karar

Mayıs ayından bu yana serbest ticaret anlaşması kapsamında Güney Kore’den ithalat yapan firmalara kesilen cezalara çözüm bulundu. Güney Kore makamlarınca sonradan kontrol yöntemiyle süreçleri onaylanan firmaların cezaları iptal edilecek.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, gelinen noktayı anlattı. Mayıs ayından bu yana Güney Kore’den ithalat yapan tüm sektör ve firmaları ilgilendiren bir sorun yaşandığını belirten Eroğlu, “Yoğun mesai harcadık. Toplamda 100 milyon doları geçen gümrük cezalarına maruz kalan sanayicilerimiz, bizimle irtibata geçerek sorunlarının kamuya doğru bir şekilde aktarılarak çözüm üretilmesi noktasında destek istediler” dedi. Yaklaşık 6 aydır bu konuya mesai harcadıklarını vurgulayan Eroğlu şöyle devam etti:

GÜNEY KORE’YLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

“Neticede çözüm için ortaya koyduğumuz öneri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızca kabul görmüş ve ceza alan firmalarımızın evrakları, Güney Kore makamlarınca sonradan kontrol yöntemi ile onaylanmak üzere ceza sorunu çözülmüştür. Güney Kore’den direkt Türkiye’ye nakledilen mallarda, eksik olan belgelerin firmalar tarafından Gümrük Müdürlüklerine ibrazı, bu menşe beyanlarının Güney Kore makamlarınca sonradan kontrolünün yapılması ve olumlu olması halinde gümrük vergilerinin kaldırılması-geri verilmesi, henüz tahsil edilmemiş ceza kararlarının ise iptal edilmesinin uygun bulunduğu noktasına gelindi. PAGEV olarak sonradan kontrol sürecinin hızlandırılması için Güney Koreli makamlarla işbirliğine devam edeceğiz.”

GERİYE DÖNÜK CEZALAR

Güney Kore’den serbest ticaret anlaşması kapsamında ithalat yapan çeşitli firmalara, bir süredir, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce menşe beyanı ve uyumsuzluk sebebiyle ek vergi ve cezalar kesilmeye başlanmıştı. Geriye dönük kesilen cezalar sonrasında, sektör temsilcileri, ithal edilen ürünlerin Güney Kore menşei olduğuna dair hiçbir şüphe olmadığını belirterek, şekil şartıyla ilgili problemler yaşandığını vurgulayarak, sorunun giderilmesi için görüşmeleri başlamıştı.

 

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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