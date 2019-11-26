100 milyon dolarlık karar
Mayıs ayından bu yana serbest ticaret anlaşması kapsamında Güney Kore’den ithalat yapan firmalara kesilen cezalara çözüm bulundu. Güney Kore makamlarınca sonradan kontrol yöntemiyle süreçleri onaylanan firmaların cezaları iptal edilecek.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, gelinen noktayı anlattı. Mayıs ayından bu yana Güney Kore’den ithalat yapan tüm sektör ve firmaları ilgilendiren bir sorun yaşandığını belirten Eroğlu, “Yoğun mesai harcadık. Toplamda 100 milyon doları geçen gümrük cezalarına maruz kalan sanayicilerimiz, bizimle irtibata geçerek sorunlarının kamuya doğru bir şekilde aktarılarak çözüm üretilmesi noktasında destek istediler” dedi. Yaklaşık 6 aydır bu konuya mesai harcadıklarını vurgulayan Eroğlu şöyle devam etti:
GÜNEY KORE’YLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ
“Neticede çözüm için ortaya koyduğumuz öneri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızca kabul görmüş ve ceza alan firmalarımızın evrakları, Güney Kore makamlarınca sonradan kontrol yöntemi ile onaylanmak üzere ceza sorunu çözülmüştür. Güney Kore’den direkt Türkiye’ye nakledilen mallarda, eksik olan belgelerin firmalar tarafından Gümrük Müdürlüklerine ibrazı, bu menşe beyanlarının Güney Kore makamlarınca sonradan kontrolünün yapılması ve olumlu olması halinde gümrük vergilerinin kaldırılması-geri verilmesi, henüz tahsil edilmemiş ceza kararlarının ise iptal edilmesinin uygun bulunduğu noktasına gelindi. PAGEV olarak sonradan kontrol sürecinin hızlandırılması için Güney Koreli makamlarla işbirliğine devam edeceğiz.”
GERİYE DÖNÜK CEZALAR
Güney Kore’den serbest ticaret anlaşması kapsamında ithalat yapan çeşitli firmalara, bir süredir, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce menşe beyanı ve uyumsuzluk sebebiyle ek vergi ve cezalar kesilmeye başlanmıştı. Geriye dönük kesilen cezalar sonrasında, sektör temsilcileri, ithal edilen ürünlerin Güney Kore menşei olduğuna dair hiçbir şüphe olmadığını belirterek, şekil şartıyla ilgili problemler yaşandığını vurgulayarak, sorunun giderilmesi için görüşmeleri başlamıştı.
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