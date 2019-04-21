100 milyon dolar değerinde... Dans pisti bile var, Boğaz'dan böyle geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri100 milyon dolar değerinde... Dans pisti bile var, Boğaz'dan böyle geçti
GeriEkonomi 100 milyon dolar değerinde... Dans pisti bile var, Boğaz'dan böyle geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
21.04.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

100 milyon dolar değerinde... Dans pisti bile var, Boğaz'dan böyle geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
100 milyon dolar değerinde... Dans pisti bile var, Boğaz'dan böyle geçti

100 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen süper lüks yat İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Biritanya Virjin Adaları bayraklı ’Graceful’ isimli süper lüks yat saat 11.30 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na girdi. 2015 yılında yapımı tamamlanan yat 4 katlı.

100 milyon dolar değerinde... Dans pisti bile var, Boğazdan böyle geçti

100 milyon dolar değerindeki yatın uzunluğu 82 metre. Işın ve alüminyum kaplı bir dış yapısı olan süper yatın gövdesi de çelikten yapılma. 

 


100 milyon dolar değerinde... Dans pisti bile var, Boğazdan böyle geçti

6 süit odası bulunan yat 14 kişiye kadar konaklama imkanı sağlıyor. Süper yat dans pistine de dönüştürülebilen 15 metre uzunluğunda kapalı yüzme havuzuna sahip. 

100 milyon dolar değerinde... Dans pisti bile var, Boğazdan böyle geçti

Helikopter güvertesi de bulunan lüks yat Rusya’nın Novorossiysk Limanına gitmek için boğaz geçişini tamamladı.


100 milyon dolar değerinde... Dans pisti bile var, Boğazdan böyle geçti

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Altını solladı... Kurusu bin TL'den alıcı buluyor

Yılın ilki gerçekleştirildi! Dev gemi Kuşadası'nda...

Bakan Pekcan açıkladı: Yarın başlıyor

Bakan Pakdemirli açıkladı: Millet bahçeleriyle ilgili önemli çalışma