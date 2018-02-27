100 milyar lira ciroya 1 kaldı!

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 2017 yılında 7.3 milyar TL’lik yatırım ile birlikte, son 5 yıldaki yatırımlarının kombine bazda 34 milyar TL’yi aştığını belirterek “Yurtdışı gelirlerimiz özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin katkısıyla kombine bazda 17.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kombine ihracatımızı ise bir önceki yıla oranla dolar bazında yüzde 14 artırdık. Arçelik, Pakistan’ın en büyük beyaz eşya şirketi Dawlance’ın satın alma işlemini tamamladı. Hindistan’da da Tata Grubu iştiraki Voltas’la ortak üretim ve satış için ortaklık anlaşması imzaladı. Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ağır zırhlı araçlarımızın üretimini yapmak için ortaklık kurdu. Otokoç ise, Avis Budget Group ile birlikte, Yunanistan’da Avis Budget operasyonunu satın alıyor. Bu yatırımların küresel vizyonumuza ve yurtdışındaki büyüme hedeflerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Çakıroğlu, dünyada ve ülkemizde büyümenin tahminlerden daha yüksek gerçekleşmesinin olumlu etkilerini yaşanılan bir yılın geride kaldığını dile getirerek, şöyle konuştu: “Topluluk olarak uzun vadeli değer yaratma felsefemiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Küresel varlığımızı genişletirken, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmemizin finansal sonuçlarımıza da yansıdığını memnuniyetle görüyoruz.”