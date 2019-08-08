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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

100 milyar dolarlık rapora sıcak takip

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100 milyar dolarlık rapora sıcak takip

Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) yaklaşık 2 ay kadar önce Boston Consulting Group (BCG) ile başlattığı ABD ile100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için stratejik yol haritasını belirleyecek raporda sona yaklaşıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), , Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Amerikan-Türk Konseyi (ATC), Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey) gibi iş örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bu çalışma grubu kendi bünyelerindeki çalışmaları konsolide ederek tek bir yol haritasında buluştular. Ticaret Bakanlığı başkanlığında ve TAİK koordinasyonunda yürütülen sözkonusu çalışmanın ABD Ticaret Bakanı ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross tarafından TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’dan da talep edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre hafta başında TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ı telefonla arayan Wilbur Ross, BCG raporu hakkına bilgi aldı. Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarılması projesine önem verdiklerini anlatan Bakan Ross Eylül’de New York’ta yapılacak yatırım konferansına da katılabileceğini belirtti. Ayrıca Eylül ayı ortasında Ross’un bir iş heyetiyle Türkiye ziyareti yapacağı da öğrenildi.Basında daha önce 300 sayfalık raporun içeriğinde 8 sektörün öne çıktığı iki ülke arasındaki ticarette özellikle otomotiv, tekstil, havacılık, beyaz eşya, mücevherat, yapı malzemeleri, mobilya ve turizmde büyük potansiyel bulunduğu bilgileri yer almıştı.

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