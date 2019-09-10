100 milyar dolarlık kararlılık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık” ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Ross ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, “Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık” dedi.
Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Bakan Ross’un ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ABD’ye yapılan ihracatın sürdürülebilir şekilde artması için bir rapor hazırladıklarını belirterek, “Türkiye’nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli bulunduğunu tespit ettik. ABD’nin eyaletlerinin ithalatına ve Türk firmalarının ihracatına ilişkin detaylı analizler yaptık. Bu rapor ışığında, TİM olarak, ABD’deki muhataplarımızla eyaletlerle ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına, doğru partnerlere ulaşabilmemiz için iş birliklerini yoğunlaştıracağız” dedi.
ABD’nin yılda ortalama 2.5 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, ABD’ye son dönemde daha yoğun bir tempoyla ihracat gerçekleştiren Çin ve Asya ekonomilerinin stratejileri incelendiğinde, dağınık bir ihracatçı ağı üzerinden ticaret yerine, ölçek ekonomisine dayalı, hayli yüksek miktarda ihracat yapabilme kabiliyeti olan şirketler üzerinden ticaret ağı kurulduğunu ifade etti. Gülle, şunları kaydetti: “Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 20 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bugün verilere baktığımızda 6 bin 500’e yakın firma, 2018’de ABD’ye ihracat yaptı. İlk 10 firmamız ABD’ye ihracatımızın 4’te 1’ini gerçekleştiriyor. Mevcut durumdan hareketle, aynı zamanda Türk ihracat ekosisteminin düşünce kuruluşu da olmamız sebebiyle, nisan ayında ABD pazarına ilişkin bir rapor hazırladık.”
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