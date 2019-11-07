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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)
07.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

100 katlı gökdelene eşit! Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak...

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100 katlı gökdelene eşit! Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak...

ARTVİN’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye’nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı’nın, 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

100 katlı gökdelene eşit Tamamlandığında Türkiyenin en yükseği olacak...
275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajında, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
100 katlı gökdelene eşit Tamamlandığında Türkiyenin en yükseği olacak...
100 KATLI GÖKDELENE EŞİT

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı’nda, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak.

100 katlı gökdelene eşit Tamamlandığında Türkiyenin en yükseği olacak...
VALİ: BARAJ VE YENİ YERLEŞİM YERİ PROJESİNİN YÜZDE 72’Sİ TAMAM

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES Projesi nedeniyle baraj gölü altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin Yansıtıcılar ve Sakut Deresi mevkiinde yeniden göl manzaralı, modern bir şehir olarak 3 bölge halinde inşasının sürdüğünü söyledi. Alt yapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamladığını, üst yapı çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Vali Doruk, mevcut yerleşim alanı 750 dekar olan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde bu alanın bin 535 dekar olarak iki katına çıkartıldığını söyledi.

100 katlı gökdelene eşit Tamamlandığında Türkiyenin en yükseği olacak...
Yeni yerleşim yerinde toplam 17 milyon metreküp kazı yapıldığını kaydeden Doruk, "Yusufeli ilçe merkezinde 2 bin 597, Çevreli, Tekkale ve İşhan köylerinde 481, toplamada da 3 bin 78 kişinin hak sahibi olarak devlet eliyle iskan edilecek. Proje kapsamında kamulaştırmaya konu toplam 19 köy ve bir ilçe merkezi yer almakta olup, kamulaştırılacak 8 bin 640 dekar alanda toplam 14 bin 433 adet parsel bulunmaktadır" dedi.
100 katlı gökdelene eşit Tamamlandığında Türkiyenin en yükseği olacak...
Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmaların da aralıksız sürdürüldüğünü belirten Vali Doruk, "Baraj gövdesine 1 milyon 950 bin metreküp gövde betonu döküldü. Baraj gövdesi de 145 metreye ulaştı. Türkiye’nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen baraj projesinin 2021’de devreye girmesi planlanıyor. Şu ana kadar baraj ve yeni yerleşim yeri inşa projesinde alan bazında yüzde 72 gerçekleşme sağlandı diye konuştu.
100 katlı gökdelene eşit Tamamlandığında Türkiyenin en yükseği olacak...
ÇORUH HAVZASI’NA 143 PROJE PLANLANDI

Çoruh Nehri, Bayburt ilindeki Mescit Dağları’ndan doğup, Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e dökülüyor. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri’nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer almaktadır. Çoruh Nehri’nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85’inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megavat kapasiteyle yılda 8.631 gigavat elektrik üretilecek. Çoruh Havzası’nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigavat elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

100 katlı gökdelene eşit Tamamlandığında Türkiyenin en yükseği olacak...

 

 

 

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