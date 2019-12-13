100 bin sosyal konut almanın detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 bin konut hamlesinde detaylar belli oldu. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. Başvurular ise 15 Aralık-15 Ocak tarihlerinde yapılacak.

İSTANBUL’A 10 BİN KONUT

100 bin sosyal konut hamlesinde en büyük payı 10 bin konutla İstanbul alacak. Gaziantep’te 5 bin 200, Ankara ve Konya’da 4 bin, İzmir, Denizli , Şanlıurfa ve Balıkesir’de 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kayseri, Kocaeli ve Eskişehir’de 3 bin konut inşa edilecek.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-T.C. vatandaşı olmak

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak

- TOKİ’den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak

- Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak







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