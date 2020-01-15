100 bin konuta başvuru 1 milyonu aştı

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutlara başvurular 16 Aralık’ta başladı. Bugüne kadar Ziraat Bankası ve e-devlet üzerinden yaklaşık 1 milyon 51 bin vatandaş gerekli bedeli de yatırarak başvurusunu yaptı. En çok başvuru İstanbul projelerine geldi. İstanbul’da yapılacak 10 bin konuta başvuru yaklaşık 323 bin oldu. Bugün sona erecek başvurularda 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılıyor. Hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar başvuru bedelini geri alabilecek.



20 YIL VADE



Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin TL arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin TL arasında değişecek. En uygun fiyatlı 2+1 konutta taksitler aylık 894 lira, en uygun fiyatlı 3+1 dairede taksitler 1022 lira olacak. İstanbul’da 5 bin 750 konut Tuzla’da, 3 bin 750 konut Arnavutköy’de, 500 konut Başakşehir’de inşa edilecek. Ankara’daki projeler Sincan, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yapılırken, İzmir’de Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri seçildi. Sosyal konut başvurusu yapacak kişilerin kendileri, eşleri ya da velayetindeki çocukların üzerine tapu kaydı olmaması, daha önce TOKİ’den konut almamış olması gerekiyor. Aylık hane gelirinin en fazla net 5 bin 500 TL olması şartı aranırken, (İstanbul için 6 bin TL) bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Başvuru yapacak kişinin projenin yer aldığı il ilçe sınırlarında 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet etmesi de gerekiyor.