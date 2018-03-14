100 bin KOBİ’ye 60 milyar TL alacak garantisi

Faktoringciler, 100 bin KOBİ’nin alacağına, 42 milyar TL garanti verdi. Toplam alacak garantisinin 18 milyar TL’si ihracat yapan KOBİ’lere, kalanı ise yurtiçi alacaklara verildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, “KOBİ’leri, alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için çalışma başlattık. KOBİ’ler için bankacılıkta teminat olarak kullanılacak, krediye ulaşmayı kolaylaştıracak alacak sigortasını yaygınlaştıracağız” açıklaması faktoring şirketlerini de hareketlendirdi. Faktoringciler, KOBİ’lerin hem yurtiçi hem de yurtdışı alacaklarını garanti altına aldıklarını belirterek, sadece alacak sigortası şirketleri ile yapılacak düzenlemenin finansman ayağının eksik kalacağını, KOBİ’lere yönelik projelerin faktoringi de kapsayacak şekilde yapılandırması gerektiğini söylüyor.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili Çağatay Baydar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yapmış olduğu açıklamayı olumlu bulmakla birlikte faktoring sektörünün halihazırda bu hizmeti KOBİ’lere sunduğunu söyledi. İhracatçıların yurtdışına yaptıkları mal mukabili ihracat bedellerini garanti altına aldıklarını, aynı zamanda tahsilat hizmeti verdiklerini ve ön finansman da sağladıklarını belirten Baydar, “Üç hizmetin bir arada sunulduğu yegane çözüm, ihracat faktoringi. Önemli olan fonlama kaynakları. Kaynakları ne kadar çeşitlendirip ucuzlatabilirsek, ihracatçılarımıza da o ölçüde rekabet avantajı sağlayabileceğiz. Bu konuda Eximbank ile yaptığımız işbirliği ile çok önemli adım attık. Yurtdışında sağlanan fonlarla ilgili talep ettiğimiz vergisel düzenlemeleri de hayata geçirebilirsek, ihracatçılarımızın önünü daha da açabileceğiz” dedi.

YASAL DÜZENLEME LAZIM

Çağatay Baydar, garanti hizmetini yurtiçi işlemlerde de verdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Sektör olarak 42 milyar TL garanti vermişiz. Yurtdışı işlemlerimizde bu oran çok daha yüksek. İhracatçılarımızın 18 milyar TL’sine garanti sağlamışız. Ancak kredi sigorta şirketlerinin yüksek komisyon oranları nedeniyle Türkiye’de yeterli hacimlere ulaşamadığını görüyoruz. Bu durumu aşmak için sigorta şirketleri ile temas halindeyiz. FKB bünyesinde açacağımız Ticaret Zinciri Finansmanı’na sigorta şirketlerini de dahil edip, faktoringin garantili işlem oranlarını yukarıya taşıyacağız. Sonrasında da yabancı fonları sisteme katarak, fon maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz.”

Yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğuna değinen Baydar, “Örneğin, tüm dünyada sadece fatura ile faktoring işlemi yeterli olurken ülkemizde banka ve faktoring şirketleri üstüne çek alma ihtiyacı hissetmekte. Çünkü yasalarımızda ticari fatura hala kıymetli evrak değil. Bu durum kredibilitesi iyi alıcılarla çalışan KOBİ’leri zor durumda bırakıyor, çünkü o firmalar da çek vermiyor. Yani KOBİ’nin elinde güzel bir ticari alacak varken bunu finansmana dönüştüremiyor” dedi.

YURTİÇİ ALACAĞA GARANTİ

QNB Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, faktoringin, yurt içi ve yurt dışı ticaretin finansmanında, sadece alacakların finansmanı hizmetini değil aynı zamanda garanti ve tahsilat hizmetlerini de sunduğunun yeterince bilinmediğini belirterek, şunları söyledi: “Faktoring, finansal imkanları kısıtlı şirketlerin son çare olarak başvurdukları bir finansman olarak algılanıyor. Oysa toplam işlem hacmimizin yüzde 30’u garanti işlemlerinden oluşuyor. İhracat işlemlerinde olduğu gibi yurt içi alacaklara da garanti sağlıyoruz. Alacak sigortası şirketleriyle yoğun görüşmelerimiz var. Bu şirketlerle aktif işbirliği içinde olan faktoring şirketleri var ve verdikleri bu garantilerin bir kısmını sigorta şirketlerinden alıyor, bir kısmını ise kendi bilançosunda taşımayı tercih ediyor. Ancak KOBİ’lerimiz için alacak garantisi çok önemli olmakla birlikte sadece garanti işlerini görmüyor. Bu garanti finansman ile birlikte olursa nakit akışlarına fayda sağlıyor.”

TAHSİLAT SORUNU YAŞAMIYORLAR

YAPI Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, alacak garantisi hizmetini de içeren ihracat faktoringinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, bu sayede alacakların tahsil edilmeme riskinin ortadan kalktığını, etkin bir alacak yönetimi geliştirildiğini, şirketlere alacaklarının vadesini beklemeden finansman sağlayarak nakit akışlarını düzenlediklerini söyledi. Çöteli, alacak garantisini yurt içi işlem yapanlara da önerdiklerini vurgulayarak, “Yurt içindeki firmalar alacak garantisini oluşturdukları alacaklara ilişkin ilaveten gayrikabili rücu fonlama hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Önümüzdeki dönemde sigorta şirketleri ile birlikte yapılacak uygulamalar, sektörün hem garanti hizmetinde hem de finansman hizmetinde büyümesini beraberinde getirecektir” dedi.

ÇEKLİ İŞLEMLERİN ORANI AZALIYOR

FKB Başkan Vekili Çağatay Baydar, 2017’de faktoringte işlem hacminin 145 milyar TL’ye, alacaklarının ise 42 milyar TL’ye çıktığını belirterek, şunları söyledi: “Aktif büyüklüğümüz yüzde 32’lik artışla 43 milyar TL seviyelerinde; öz kaynaklarımız yüzde 14 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Müşteri sayımız ise 110 bine ulaştı. Çekli işlemlerin oranı azalıyor. 2017 yılında yapılan toplam 145 milyar cironun yüzde 55’i açık hesap işlemlerden oluştu. Faktoring algısının tersine çekli işlemler daha düşük. Bunun yanı sıra yüzde 17,5 oranında işlem hacmimizi ihracat faktoringi oluştururken, yine ihracat faktoringinin toplam payı 25 milyar TL’yi geçti. Sektörün iş hacminin ülkenin ticareti ile yakından ilişkisi olduğuna inanıyorum. Sanılanın aksine yalnızca ekonomik krizlerde büyüyen bir sektör değiliz.”

KOBİ’LERDEN TALEP SINIRLI

GARANTİ Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara, sektör olarak yurtiçi ve yurtdışı alacakları garanti altına aldıklarını ancak ağırlıklı olarak sektörde yurtdışı bacağının bilinirliğinin ve yaygınlığının daha fazla olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Şirket olarak işbirliği yaptığımız global faktoring şirketleri üzerinden garanti hizmetini sağlıyoruz; hem de Coface ile yaptığımız işbirliği neticesinde poliçemizden faydalanıyoruz. Faktoring müşterilerinin çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturmakta. Ancak garanti hizmeti ile ilgili KOBİ’lerden gelen talepler maalesef sınırlı. Toplam yurtiçi garanti altına aldığımız alacakların sadece yüzde 5’lik kısmı KOBİ alacaklarından oluşuyor. Faaliyete geçmesini beklediğimiz Tedarikçi Finansmanı platformunun en büyük faydasını KOBİ’ler görecek. Hızlı, ucuz finansmana ulaşma imkanları olacak, arzu ederlerse alacaklarını garanti altına alabilecekler.”

SADECE ALACAK GARANTİSİ YETMEZ

QNB Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, sadece alacak sigortası şirketleri ile yapılacak bir düzenlemenin finansman ayağı olmadan eksik kalacağını belirterek, şunları söyledi: “KOBİ’lere yönelik projelerin mutlaka faktoringi de kapsayacak şekilde yapılandırılması yerinde olacaktır. Hedef kitlemiz KOBİ’ler ve bu şirketlerin kolay ulaşacağı kaynağa ihtiyacı var. Faktoring ile bu firmalar kendi ticari faaliyetinden doğan iç kaynaklarını kullanma imkanına kavuşuyor. Ekstra teminata gerek duymaksızın kolay ve hızla, vadeli satışlarından doğan faturalı alacaklarını ihtiyaç duyduklarında vadenin herhangi bir anında iskonto ettirebiliyorlar. Üstelik bu alacakların iskontosu için çek veya senet gibi ödeme enstrümanlarına bağlanmış olması da gerekmiyor, fatura borçlusunun teyidi yeterli.”