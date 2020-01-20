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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

100 bin kişi akın etti! Adım atılacak yer kalmadı

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100 bin kişi akın etti! Adım atılacak yer kalmadı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından haftasonu 100 bin kişiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Master Planı ile Erciyes Kayak Merkezi, son yıllarda ulusal ve uluslararası bir görünüme kavuştu. Sezonun açılmasıyla yurt içinden ve yurt dışından gelen kayakseverler, Erciyes'in farklı zorluk derecelerine sahip pistlerinde farklı heyecanlar yaşama imkanı buluyor. Okulların da yarı yıl tatiline girdiği ilk haftasonu ise Erciyes Kayak Merkezi, 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

100 bin kişi akın etti Adım atılacak yer kalmadı
Konya'dan günübirlik geldiklerini ve kısa sürede kayak yapabilme fırsatını bulduğunu aktaran üniversite öğrencisi Kutluhan Yiğit; "Konya’dan bir lise öğrenci kafilesiyle geldik bugün. İlk defa kar tatili yaptım ve çok farklı bir şey. Büyük ihtimalle Erciyes’e yeniden geleceğim. Erciyes çok güzel ve Kayseri’ye geldiğimde böyle bir güzellikle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Ben şu an da günü birlik şekilde geldim ve sabaha karşı yola çıktık, öğlen burada olduk. Şu an da saat akşama yaklaşıyor ve geri döneceğiz birazdan. Bu zaman aralığı bile yetebilecek bir süre ve günü birlik bile kaymak için gelinebilecek bir yer” dedi.
100 bin kişi akın etti Adım atılacak yer kalmadı
Erciyes gibi bir kayak merkezinin herkes tarafından mutlaka görülmesi ve daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ali Serdar Kocaoğlu ise, “Mersin’den ailem ve arkadaşlarımla beraber tatil için Erciyes’e geldim. Çocuklarımız 6 yaşındalar ve kış sporlarını öğrenecekler burada, biz de güzel bir tatil yapacağız İnşallah. Erciyes gayet güzel. Bugün geldik ve kayak yapmayı öğreniyorlar. Amacımız bu sporu güzel bir şekilde öğrenip, ileride sürekli böyle tatile rahatça gelebilmek. Erciyes, Türkiye’nin göbeğinde çok güzel bir tatil ve kayak merkezi. Kayseri gerçekten güzide ve otelleriyle, gerek mutfağıyla gerek turistik yerleriyle çok güzel olan bir şehrimiz. Burayı değerlendirmek ve daha çok kullanmak lazım. Herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
100 bin kişi akın etti Adım atılacak yer kalmadı

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