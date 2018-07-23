‘100-125 baz puan faiz artırımı liradaki olumlu seyri destekler’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘100-125 baz puan faiz artırımı liradaki olumlu seyri destekler’
GeriEkonomi ‘100-125 baz puan faiz artırımı liradaki olumlu seyri destekler’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
23.07.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

‘100-125 baz puan faiz artırımı liradaki olumlu seyri destekler’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘100-125 baz puan faiz artırımı liradaki olumlu seyri destekler’

İş Yatırım Kritik Hafta başlıklı piyasa bülteninde Merkez Bankasının 100-125 baz puanlık veya bunun üzerinde bir faiz artırımı yapmasının Türk lirasındaki olumlu seyri destekleyeceğini vurguladı.

İŞ Yatırımın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yer aldı:

Piyasalar için kritik bir haftaya giriyoruz. Yarın seçimlerden sonra ilk Merkez Bankası Para Kurulu toplantısı yapılacak. Piyasa haftalık repo faizinde 100-125 baz puanlık bir artış bekliyor. Beklentiler dahilinde veya üzerinde bir artış TLnin son günlerdeki olumlu seyrini destekleyecektir.

Öte yandan, ikinci çeyrek bilanço açıklamaları yarın Türk Telekom ile başlıyor.

Bankaların ikinci çeyrek sonuçlarının yanı sıra ileriye dönük beklentiler (özellikle varlık kalitesi ile ilgili) ile ilgili verecekleri mesajlar dikkatle izlenecek.

Geçen haftaki yorumlarımızda BIST Banka endeksinin yükselişe katılmamasının teknik olarak zayıf bir sinyal olduğunu belirtmiştik. Cuma günkü işlemlerde bankalarda bir toparlanma gördük.

Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitchin bankaların notlarını 1-2 kademe indirmesinin mevcut değerlemeleri dikkate aldığımızda hisse performanslarını olumsuz etkileyeceğini düşünmüyoruz. BIST 100de olumlu bir açılışın ardından endeksin 95 bin seviyesinin gün içinde test edileceğini düşünüyoruz.

Almanya Türkiyeye yönelik ihracat limitini kaldırdı. Basında çıkan haberlere göre Almanya 2017de getirdiği Türkiyeye yönelik ihracata kredi garantisinin 1.5 milyar euro ile sınırlandırılması uygulaması kaldırdı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, sınırlandırma bu yıl uzatılmayacak. Ayrıca Alman hükümeti olağanüstü halin sonlandırılmasıyla Türkiyeye yönelik seyahat uygulamasını hafifletti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 24 Türk bankasının notunu düşürdü. Fitch Cuma akşamı yayınladığı bir raporlar 24 Türk bankasının yabancı para cinsi kredi notunu düşürdü ve bankaları negatif izlemeden çıkardı.

Söz konusu indirim yabancı sermayeli bankalar için 1 not, yerli sermayeli bankalar için 2 not seviyesinde oldu.

Rapora göre not indirimleri Türkiyenin 13 Temmuzdaki ülke kredi notunun indirilmesini takiben geldi.

Fitche göre bankaların finansal kapasite notlarındaki indirim son dönemde piyasalardaki dalgalanma, liradaki değer kaybı, büyümedeki sert iniş riski ve yatırımcı güvenindeki zedelenme nedeniyle bankaların performanslarındaki artan riski, varlık değerlerini, likidite ve fonlama profillerini yansıtıyor.

Bankaların mevcut değerleme seviyelerinin çoğu olumsuz gelişmeyi fiyatladığını düşünüyoruz. Ancak not indirimlilerinin bankaların borçlanma maliyeti üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini not etmek gerek.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.07.2018) 2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘100-125 baz puan faiz artırımı liradaki olumlu seyri destekler’

'İş yeri kiralarında stopaj vergisi kalksın'

TZOB'dan "anız yakmayın" uyarısı

Branda sezonu fındık ayı öncesi hareketli