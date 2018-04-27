10 yıl kazandın, bu kadar konuşmak ne?

RIXOS Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, hem Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor hem de Asya Pasifik ülkelerine yatırım yapmaya hazırlanıyor. Rixos bayrağını 8 ülkeye taşıyan Tamince, hedefinin 30 ülkeye ulaşmak olduğunu söylüyor. Bir dönem Türkiye’den ayrıldığı söylentileri de çıkan Tamince, bunları da yalanlıyor ve, “Her zaman ülkemize yatırıma devam ettim” diyor. 45 yaşındaki Tamince’yle hem yatırımlarını hem de hakkındaki söylentileri konuştuk. Beklenen Haliç Tersanesi projesinin kısa süre sonra başlayacağını söyleyen Tamince, Mardan Palace’ın işletmesini alacağı yönündeki söylentileri yorumlamaktan kaçındı.

Son dönemde daha çok yurtdışına mı yatırım yapıyorsunuz?

Ben kendimi hiçbir zaman bir mahallenin içine sokmadım. Bir pergel gibi düşünürsek, pergelin bir ayağı hep Türkiye’de, ama diğer ayak dünyanın değişik yerlerinde. Türkiye’de büyüdüğümüz gibi yurtdışında da büyüyoruz.

Türkiye’de terör olayları ve 15 Temmuz darbe kalkışması turizmi etkiledi. Siz Rixos Grubu olarak bu dönemi nasıl geçirdiniz?

İnişler çıkışlar hep olur turizmde. 2015 yılında düşüşler başlamıştı. Terör olayları, Rus uçağının düşmesi, 15 Temmuz darbe kalkışması üst üste geldi ve turizmi çok etkiledi. Reina’da yaşanan saldırı da çok üzücü ve yıpratıcı oldu sektör için. Tüm sektör olumsuz etkilendi. Ancak bu sene biz iyi gidiyoruz. 2014 yılına geri döndük.

2018 yaraların sarıldığı bir yıl olabilecek mi?

Antalya ve Göcek önceki yıllara göre daha iyi. Yalnızca Ruslar değil, İngilizler ve Almanlarda da geri dönüş var. Bu arada 2015-2016 yılında yaşadıklarımız bize ders de verdi. Yeni pazarlara açıldık.

Son dönemde Türkiye’nin önde gelen şirketleri zorluk yaşıyor. Yapılandırma istiyorlar. Döviz kurlarındaki artış da şirketleri etkiliyor. “Ekonomi çok kötü” diyenler çoğaldı. Siz ne düşünüyorsunuz?

3-4 yıl önceki Yunanistan’a bakın, İspanya ve Portekiz’e bakın. Son dönemde Türkiye’den insanlar kalkıp Portekiz’e gidiyor. Ben gerçekten de şaşırıyorum. Ben dünyanın neredeyse her yerini geziyorum, iş yapıyorum. Ülkemiz için yabancı yatırımcı gelmiyor deyip, gidenlerin de olduğunu duyuyoruz. Ben gidenler var diyenleri duyuyorum ama giden görmedim. Benim çevremden kimse gitmedi. İşler ‘kötüymüş’ diyenler çok ama ‘benim işim çok kötü, bittim ben’ diyen görmedim. Neticede inişler çıkışlar olur. 10 yıl kazandın, 3-4 ay işler iyi gitmedi diye bu kadar konuşmak nedir? İşler bu kadar mı pamuk ipliğine bağlı? Biraz olumlu yönden bakalım. İstanbul’u yeterince tanıttık mı? Dubai’de 2008 yılında Lehman Brothers olayından sonra insanlar arabalarını havaalanında bırakıp kaçtı. 2008’den 2018’e Dubai 3 kat büyüdü. Biz bunu inanın daha iyi yapacak olanaklara sahibiz.

Sizin bir ara Dubai’ye taşındığınız yazıldı… Siz nerede yaşıyorsunuz?

Orada yaşamıyorum. Dubai’de yatırımım var. Ben ailemle İstanbul’da yaşıyorum. Turizmde Türkiye’nin en büyük projesini yaparken bile bunlar yazıldı.

15 Temmuz sonrasında söylendi bunlar. Dubai’ye, Rusya’ya kaçtığınız yazıldı, konuşuldu.

O dönemde şahitlerim de var Antalya’da yatırımın başındaydım. Kaçacağım bir konu yok.

Cumhurbaşkanı sizin otellerinizi tercih ediyordu bir dönem artık gelmiyor mu?

Son 2017’de Astana’daki otelimizde kaldı. Devletin başkanı istediği otelde kalır.

Aranızın bozulduğu da çok konuşuldu...

Sayın Cumhurbaşkanımız parti başkanıyken, başbakanken yakından tanıdığım, vizyonuna şahit olduğum takdir ettiğim bir şahsiyet. Kendisi de bizim yatırımlarımızı hep takip etti. Hatta son Antalya’daki yatırımızı da takip etti...”Aranız nasıl?” sorusuna yanıt vermek haddim değil. Şu saate kadar yatırımlarımıza bakışında negatif bir şey görmedim, hep takdir gördüm. Ben ülkeme yatırım yapıyorum, kendisinden de hep şunu gördüm, “taş üstüne taş koyanın yanında olurum” der kendisi. Biz de hep taş üstüne taş koyduk.

SATMAK DEĞİL BÜYÜTMEK

Accor Grubu’yla işbirliğiniz var. Accor Grubu çok büyük bir grup ve zaman zaman grupları içine alıyor. Satmayı düşünür müsünüz Rixos’u?

Accor ile işletme ortaklığımız var. İşletme şirketimizde yüzde 50 stratejik ortaklığımız var. Accor dünyanın ikinci büyüğü. Bizim için çok önemli bir ortaklık. Biz Rixos’u büyütmek istiyoruz. Satmayı düşünmüyorum. Biz her yere Rixos bayrağını taşımak istiyoruz.

Antalya’daki Mardan Palace ile ilgileniyor musunuz? Çok borcu varmış Mardan Palace’ın…Çok büyük bir yatırımdı. Sizce neden başarılı olamadı?

Yorum yapmak istemem çok. Şunu söyleyebilirim, bina yapmakla bitmiyor. Bırakın otel işletmeciliğini apartmanı bile iyi işletemezseniz apartman yıpranır. Neden büyük otel işletmeciliği diye bir şey var. Birçok yatırım başkaları tarafından yönetiliyor, çünkü otel işletmeciliği çok önemli.

RAFİNERİ KADAR ÖNEMLİ BİR YATIRIM

ANTALYA’daki The Land of Legends “eğlence parkı” yatırımınız grubun en büyük yatırımlarından. Zamanlama açısından sizi zorladı?

Yatırım geçen sene 1.5 milyar lira civarındaydı. Bu yıl 500 milyon lira ek yatırım yaptık. Türkiye ve bölgede olmayan bir yatırım yaptık. Çok detayı var. Macera ve eğlence parkı, şovları, alışverişi, oteli. Büyülü bir dünya yarattık.

Kazandırıyor mu orası?

Çok güzel bir iş. Çok iyi bir yatırım. 3-4 yıl içinde daha büyüyecek. Bu yatırım Türkiye için rafineri kadar önemli bir yatırım. Türkiye’nin en önemli projeleri kadar önemli. İstihdam sağlıyor, katma değer yaratıyor. Paydaşlarımızla birlikte orada 3 bin kişi çalışıyor. Tüm ayakları bittiğinde 10 bin kişi çalışacak. Çok komplike bir proje, yatırım ve ilgi istiyor. Bu projenin tümü bittiğinde Ortadoğu ve Avrupa’daki en büyük eğlence parkı projesi olacak. Amerika’da var bu gibi devasal oyun, eğlence parkları. Biz oraya yatırıma devam edeceğiz. Oraya gelmek için 100 sebep var. Çocuklu aileler için de büyükler için de çok cazip bir yer.

FETTAH TAMİNCE KİMDİR

1972 yılında Van’da doğan Fettah Tamince, 9 çocuklu bir ailenin 5 erkek çocuğundan biri. Antalya’da okuduğu dönemde dayısının halı mağazalarında çalıştı. 18 yaşında Almanya’ya gitti, orada hem ticaret yapmaya devam etti, hem de üniversite eğitimi aldı. Mücevher işine girdi. Daha sonra turizm sektörüne giren Tamince, Türkiye’deki ilk 5 yıldızlı otelini Antalya’da 2000 yılında açtı. 2001 yılında ise ilk Rixos Otel yatırımını yaptı. Kazakistan, Ukrayna, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Hırvatistan gibi ülkere Rixos bayrağını taşıyan Tamince İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça biliyor. Evli ve 4 çocuk babası olan Tamince, 2009 yılında da Star Medya Grubu’nu satın almıştı. Daha sonra bu grubun yüzde 50’sini Azeri Socar Grubu’na, diğer yüzde 50’sini de eski sahibi Ethem Sancak’a satarak medyadan çıkmıştı.

RAKAMLARLA RİXOS

- Rixos Grubu’nun 3 kıtada 8 ülkede 25 oteli var

- Rixos markasıyla yılda 1 milyon kişiyi misafir ediliyor

- 10 bin oda 20 bin yatak kapasitesi var

- 10 bin çalışanın yüzde 40’ı kadın

- Rixos’un hedefi 2025 yılına kadar 30 ülkede 100 tesise ulaşmak