10 sektöre yapay zekâ yön verecek

Beştepe’nin koordinasyonunda yürütülen ve kritik teknoloji alanlarına yönelik atılacak adımları içeren Türkiye’nin ilk Yapay Zekâ Strateji Belgesi iki eksenli olacak. Yapay ve dikey eksenlerin belirlendiği, 2020 yılı başında açıklanacak olan strateji belgesinde 10 sektörde atılacak adımlar ortaya konuldu. Dikey eksenler arasında tarım, sağlık, eğitim, savunma ve ulaştırma sektörleri; yatay eksenlerde ise enerji, su, finans, çalışma ve sosyal güvenlik ile sanayi sektörleri yer aldı. Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesini sağlayacak yapay zekâ ekosisteminin, ülke kalkınmasında lokomotif rol alması öngörülüyor.



