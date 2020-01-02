10 sektöre yapay zekâ yön verecek
Cumhurbaşkanlığı’nın yayınlayacağı Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, tarım, sağlık, eğitim, savunma, enerji, ulaştırma, finans, çalışma, sosyal güvenlik ve sanayi gibi 10 sektöre yön verecek.
Beştepe’nin koordinasyonunda yürütülen ve kritik teknoloji alanlarına yönelik atılacak adımları içeren Türkiye’nin ilk Yapay Zekâ Strateji Belgesi iki eksenli olacak. Yapay ve dikey eksenlerin belirlendiği, 2020 yılı başında açıklanacak olan strateji belgesinde 10 sektörde atılacak adımlar ortaya konuldu. Dikey eksenler arasında tarım, sağlık, eğitim, savunma ve ulaştırma sektörleri; yatay eksenlerde ise enerji, su, finans, çalışma ve sosyal güvenlik ile sanayi sektörleri yer aldı. Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesini sağlayacak yapay zekâ ekosisteminin, ülke kalkınmasında lokomotif rol alması öngörülüyor.
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