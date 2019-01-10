10 Ocak Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek fiyatları
Yatırım yapmak isteyenler için güvenli liman olarak nitelendirilen altın, günün ilk saatleri itibariyle gram ve çeyrek seçenekleri ile sorgulanmaya devam ediliyor. 10 Ocak Perşembe gününe dünkü kapanışın ardından yükseliş trendiyle başlayan altın fiyatları, şu dakikalarda 228 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, 10 Ocak perşembe gününün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında güncel bilgiler
Güne altın fiyatları sorgulamaları ile başlayan vatandaşlar, internet üzerinden güncel fiyat araştırmalarına devam ediyor. Dün mesai saatini 227 lira seviyesinde kapatan altın, güne artışla başladı. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, 10 Ocak Perşembe günü 228 lira seviyesinde işlem görürken bu fiyatların ardından çeyrek altın fiyatı da paralel seyir gösterdi.
Çeyrek altın fiyatları bugün 376 liradan işlem görürken, 369 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları ise 753 liradan satılırken, 638 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altını ise 1535 liradan satılıyor ve 1520 liradan geri alınıyor.
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