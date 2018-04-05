10 milyon dolarlık bomba atar sınavı
MAKİNE Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) Pakistan için 10 milyon dolar karşılığında ürettiği, ancak mühimmat uyum sorunu nedeniyle elde kalan 488 adet 40 milimetre Otomatik Bomba Atar’da (OBA) önümüzdeki hafta kritik bir süreç yaşanacak.
İyileştirme yapılan 5 adet OBA, Pakistan’da yeniden test edilecek. OBA’lar testi geçerse, Pakistan’a satılacak.
MKE, 2010’da imzaladığı sözleşmeyle Pakistan Savunma Bakanlığı’ndan sipariş aldığı 288 adet OBA’yı 2012’de teslim etti. Pakistan, bir yıl sonra 200 adet OBA siparişi daha verdi.
İki sözleşmenin toplam değeri 10 milyon doları bulurken Pakistan, 2012’de teslim aldığı 288 adet OBA’da mühimmat uyum sorunu yaşadı.
Parayı ödemeyen Pakistan makamları, 200 adet OBA’yı da kabul etmeyince, silahlar MKE’nin fabrika stoklarında kaldı.
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