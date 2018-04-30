10 milyar dolarlık birleşme
İNGİLTERE’nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainbury’s, ABD’li perakende devi Walmart’ın iştiraki olan Asda ile birleşme kararı aldı.
Sainbury’s’den yapılan açıklamada, ABD’li perakende devi Walmart’ın iştiraki olan indirimli mağaza zinciri Asda ile birleşme kararı alındığı bildirildi.
İngiliz basınında, birleşmenin 7.3 milyar sterlin (10 milyar dolar) karşılığında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Sainbury’s açıklamasında, her iki perakende zincirinde mağazaların kapatılmayacağı, işten çıkarmaların olmayacağı belirtilerek, Asda’nın sahibi olan Wallmart’ın, yeni şirkette yüzde 42 hisseye sahip olacağı bildirildi. Sainbury’s’nin hisseleri gün içerisinde yaklaşık yüzde 20 artarken, rakipleri Tesco ve Morrisons’ın hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.
Son aylarda ülkede çok sayıda perakende zinciri, mali olarak zor bir dönemden geçiyor. İngiltere’de son aylarda tüketicilerin, marketler arasında daha indirimli alışveriş imkanı sunan Aldi ve Lidl gibi zincirleri tercih ettikleri belirtiliyor.
Ev eşyası ve mobilya şirketi Argos’u yakın zamanda bünyesine katan Sainbury’s, birleşmeye onay verilmesiyle İngiltere’de 2 bin 800 mağazaya sahip olacak.
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