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10 kişiden 7’si kart diyor

Hürriyet Ekonomi
11.03.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) kart kullanım alışkanlıklarını ölçmek için bu yıl 8’incisini TROY’un katkılarıyla gerçekleştirdiği Kart Monitör Araştırması’nda her 10 kişiden 7’sinin ödeme aracı olarak tercih ettiği ortaya çıktı.

BKM’den yapılan açıklamada verilere göre, 2015’te “Alışveriş yaparken en çok tercih ettiğiniz ödeme yöntemi nedir?” sorusuna yüzde 61 oranla kredi kartı yanıtı verilirken, 2017’de oranın yüzde 68’e yükseldiği göze çarptı.
Verilere göre 2015’te alışveriş yaparken en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak nakiti görenlerin oranı yüzde 35 iken, 2017’de bu oran yüzde 27’ye düştü. Türkiye’de bir banka hesabı ya da kredi kartı bulunmayan 20 milyonu aşkın tüketici var. Kredi kartı almayı düşünen tüketicilerin sayısında 2015’e kıyasla ciddi bir artış yaşandı. 2015’te hiç kartı olmayan ve kart almayı düşünenlerin oranı yüzde 11 iken, 2017’de bu oran yüzde 37’ye yükseldi.
TEMAZSIZ DA ARTIŞ
Araştırmada bir banka kartına sahip olduğunu ve onu kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 58 olarak ölçülürken, bu kesimin yüzde 19’u banka kartını alışveriş amaçlı olarak kullandığını belirtti. “Temassız Ödeme” teknolojisinin kullanımı da giderek artıyor. Son iki yılda temassız kullanan kart sahiplerinin oranı yaklaşık 3 katına çıkarken temassız ödemeden memnun kalanların oranının da yüzde 64’ten yüzde 77’ye yükseldiği gözleniyor.
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye’de her yıl ödemelerde nakit kullanım oranı düşerken başta kredi kartı olmak üzere yenilikçi ödeme yöntemlerinin kullanım oranı hızla arttığını belirterek “Bu sonuçlar bize gösteriyor ki; ödemelerin dijital dönüşümü ve bunun nihai sonucu olan ‘nakitsiz ödemeler toplumu’ birçok ülke için henüz hayalken, ülkemiz için artık sağlam bir ekosistemin desteklediği, ulaşılabilir ve somut bir hedef haline geldi” dedi.

Etiketler: BKM Express
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