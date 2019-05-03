10 günde 30 bin hesap
Ziraat Bankası’nın 22 Nisan’da uygulamaya aldığı enflasyon korumalı mevduat ürünlerine ilgi büyük. 10 günde yeni mevduat ürünlerine 30 bin yeni hesap açıldığını ve bakiyenin 2 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, müşterilerin gerek döviz hesaplarını bozdurarak gerekse yastık altındaki birikimlerini getirerek yeni ürünlerde değerlendirdiğini söyledi.
KAMU bankalarında Ziraat Bankası’nın başı çektiği Türk Lirası mevduata enflasyon korumalı ürünlere ilgi artıyor. Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, “22 Nisan’dan bugüne kadar yeni mevduat ürünlerimizden açılan hesap sayımız 30 bini hesap bakiyemiz ise 2 milyar lirayı geçti” dedi. Çakar, birikimlerini enflasyona karşı korumak amacı ile yabancı para mevduatta tutan müşterilerin tasarruflarını Türk Lirası mevduatta değerlendirmelerini teşvik etmek ve tasarruf tabanını geliştirmek amacıyla iki yeni mevduat ürününü 22 Nisan’da devreye aldıklarını hatırlatarak şunları söyledi:
YASTIK ALTI ÇIKIYOR
“Enflasyona endeksli faiz korumalı ve enflasyon korumalı mevduat ürünlerinin 22 Nisan’dan bugüne kadar geçen süre içerisinde müşteriler tarafından yoğun bir talep gördüğünü ve çok sayıda müşterinin Ziraat Bankası şubelerine geldiğini, Türk Parası ve yabancı para yatırımlarını gerek döviz hesaplarını bozdurarak gerekse yastık altındaki birikimlerini Ziraat Bankası’na getirerek enflasyona endeksli mevduat ürünlerinden hesap açarak değerlendiriyorlar.”
Müşterilerin yeni ürünlerine bugüne kadar gösterdikleri yoğun ilginin Ziraat Bankası’na ürünlerinde sektörde ihtiyaç duyulan önemli bir boşluğu doldurduğunu gösterdiğini vurgulayan Çakar, “Sektörün müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirmesi hem müşteri memnuniyeti hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak gibi iki önemli kazancı beraberinde getirmektedir. Ziraat Bankası ülke ekonomisinin ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu şekilde çalışmalarına devam edecektir” dedi.
STOPAJ KESİLMEYECEK
1 yıldan uzun vadeli enflasyon korumalı mevduat ürününde stopaj kesintisinin kaldırılması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çakar “Müşterilerimize beklediğimiz müjdeli haberi de bugün vermekten mutluluk duyuyoruz. 30 Nisan tarihinde yayımlanan karar ile enflasyon oranına bağlı değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı sıfır olarak belirlendi. Bu karar ile 366-370 gün vadeli enflasyon korumalı mevduat ürününde stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaya başlanmıştır. Böylece 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası yatırım yaparak yüksek getiri elde etmek isteyen tüm müşterilerimiz çok önemli bir avantaj sağlamış oldu” dedi.
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