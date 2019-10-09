10 Ekim A101 aktuel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
A101’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Her hafta perşembe günleri aktüel ürünlerini satışa sunan A101 günler öncesinden kataloğundan paylaşıyor. İhtiyaç duydukları ürünleri indirimli alma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar kataloğu inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 10 Ekim A101 aktuel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
Marketler zinciri A101, teknoloji ürünlerinden dekorasyona, kozmetikten süpermarkete sınırlı sayıdaki pek çok ürünü indirimli fiyatlarla sunuyor. A101’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 10 Ekim Perşembe günü raflardaki yerini alacak.
Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan A101’de bu hafta; Toshiba marka TV, Samsung Galaxy telefon, Piranha klavye, SEG çamaşır ve bulaşık makinesi gibi pek çok ürün var.
A101 aktüel ürün kapsamındaki ürünlerin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.
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