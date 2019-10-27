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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor! Büyük ilgi görüyor...

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10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor! Büyük ilgi görüyor...

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir pastaneci, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayından şekerpare üretti.

Kastamonu'da, Anadolu topraklarında 10 bin yıldır yetiştirilen ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayından yapılan şekerpare ilgi görüyor.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor. Siyez buğdayı ve ona bağlı ürünlerin imalatı, doğal ürünlere taleple giderek artıyor.

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor Büyük ilgi görüyor...
Siyez ekiminin yoğun yapıldığı Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kardeşiyle pastane işleten İrfan Çakal, bu buğdaydan hazırladığı şekerpareleri Türkiye'nin farklı şehirlerine de gönderiyor.

Çakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyezin İhsangazi için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.
Siyez buğdayının ilçede farklı şekillerde işlendiğini anlatan Çakal, "Pastanemizde siyezden simit, ekmek, mantı, erişte, tarhana, kurabiye ve son olarak da şekerpare yapmaya başladık. Siyezi hem üretiyoruz hem de işliyoruz." dedi.

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor Büyük ilgi görüyor...
İlçeye gelen misafirlere, bölgede ekilen siyezden hazırladıkları ürünleri ikram etmek istediklerini dile getiren Çakal, "O amaçla yola çıkıp şekerpare yapmaya karar verdik. Çok başarılı oldu. Siyez hem doğal hem faydalı. Yapısı dolayısıyla tatlısı diğerlerine göre hafif olduğu için dokunmuyor. Hazmı kolay, herkesin rahatlıkla tüketeceği bir ürün." diye konuştu.
10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor Büyük ilgi görüyor...
HEM ŞERBETLİ HEM DE KURU SATILIYOR

Şekerpareye ilginin yoğun olduğunu belirten Çakal, "İstanbul, Bursa, Ankara, Çanakkale başta olmak üzere ülkenin her yerine gönderiyoruz. Yiyenler çok memnun kalıyor, bir daha sipariş veriyor. Şekerpareyi isteyene şerbetli isteyene de kuru haliyle gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor Büyük ilgi görüyor...
Mustafa Bozacı da siyez buğdayından yapılan şekerpareyi ilk kez tattığını anlatarak, "Çok beğendim. Siyez unundan yapıyorlar, çok hafif. Bundan sonra sık sık gelip tadına bakmayı düşünüyorum." dedi. 

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