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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
13.11.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

10 bin liraya karavan almak isteyince dolandırıldı

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10 bin liraya karavan almak isteyince dolandırıldı

Facebook üzerinden 10 bin liraya satılmaya çalışılan karavanı almak isteyen kişi kapora gönderdi. Kaporadan sonra karavanı teslim alamayan kişi soluğu mahkemede aldı.

Erzurum yaşayan S.Ö. (51) sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden 10 bin TL’ye satışa çıkarılan karavanı almak isteyince dolandırıldı. Bin lira kapora vermesine rağmen karavanı alamayan parası da iade edilmeyen S.Ö.’nün şikayeti üzerine satıcı S.Y. hakkında ’dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

S.Ö., geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta gördüğü satılık karavana alıcı oldu. İlanı veren S.Y. ile irtibata geçti. 10 bin liraya anlaştığı S.Y.’ye 26 Eylül 2018 günü banka aracılığıyla bin lira kapora gönderdi. Kendisine verilen hesaba kaporayı gönderen S.Ö., karavanın teslimi için beklemeye başladı. Ancak S.Y. ne karavanı teslim etti, ne de aldığı bin lirayı iade etti. Telefonlarına da yanıt alamayan S.Ö., savcılığa şikayetçi oldu.

Aynı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan S.Y. soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, yanında çalışan kişinin ağabeyinin karavanı olduğunu, internet üzerinden satışı için kendisinden yardım istendiğini anlatarak, "Bu kişi ’karavanı sat, 7 bin lira getir, üstü senin olsun’ dedi. Ben de ilanı verdim. Arkadaşım M.F.’nin hesabına gelen bin lira kaporayı çektim. S.Ö., daha sonra alışverişten vazgeçti, parasının iadesini istedi. Parayı karavanı sattığımda iade edeceğimi söyledim. Ancak şikayetçi oldu. Dolandırılmak kastıyla hareket etmedim" dedi.

S.Y. hakkında ’bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dün görülen ilk duruşmasına Eskişehir’de yaşayan tutuksuz sanık S.Y. katılmadı. S.Ö. ise zararının halen giderilmediğini belirterek, şikayetçi oldu. Mahkeme, yetkisizlik kararı ile dosyayı Eskişehir’e gönderdi.

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