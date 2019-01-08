10 bin liralık kart borcu 11 bin 732 TL olarak ödenecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerEkonomi Haberleri10 bin liralık kart borcu 11 bin 732 TL olarak ödenecek
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Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
08.01.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

10 bin liralık kart borcu 11 bin 732 TL olarak ödenecek

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10 bin liralık kart borcu 11 bin 732 TL olarak ödenecek

Kredi kartı borçluları ile ilgili bugün yapılan açıklama sonrası, ödemenin ayrıntıları da belli oldu. Borçlar 24 ay veya 60 ayda ödenebilecek. 10 bin TL'lik borç 24 aylık vadede 11 bin 732 TL olarak ödenebilecek.

10 BİN TL kredi kartı borcu olan kişi, 24 aylık vadede borç ödemeyi kabul ettiğinde aylık ödemesi 488 TL olacak. Bu kişinin yapacağı toplam ödeme ise 11 bin 732 TL.

Aynı kişi, 10 bin TL'lik borcunu 60 ay içinde ödemeye karar verirse aylık ödemesi 234 TL olacak. Toplam ödemesi ise 14 bin TL olacak. 

Ziraat Bankası kredi kartı borçlularına 24 aya kadar aylık yüzde 1.1, 60 aya kadar ise yüzde 1.2 faiz oranıyla 'birleştiren ihtiyaç kredisi' sunacak.

Son dakika... Ziraat Bankasından kredi kart borçları ile ilgili önemli açıklama
Son dakika... Ziraat Bankası'ndan kredi kart borçları ile ilgili önemli açıklama

 

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