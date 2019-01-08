10 bin liralık kart borcu 11 bin 732 TL olarak ödenecek
Kredi kartı borçluları ile ilgili bugün yapılan açıklama sonrası, ödemenin ayrıntıları da belli oldu. Borçlar 24 ay veya 60 ayda ödenebilecek. 10 bin TL'lik borç 24 aylık vadede 11 bin 732 TL olarak ödenebilecek.
10 BİN TL kredi kartı borcu olan kişi, 24 aylık vadede borç ödemeyi kabul ettiğinde aylık ödemesi 488 TL olacak. Bu kişinin yapacağı toplam ödeme ise 11 bin 732 TL.
Aynı kişi, 10 bin TL'lik borcunu 60 ay içinde ödemeye karar verirse aylık ödemesi 234 TL olacak. Toplam ödemesi ise 14 bin TL olacak.
Ziraat Bankası kredi kartı borçlularına 24 aya kadar aylık yüzde 1.1, 60 aya kadar ise yüzde 1.2 faiz oranıyla 'birleştiren ihtiyaç kredisi' sunacak.
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