10 bin adede kısa sürede ulaşacağız
JAPON Suzuki’nin Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, bu yıl yüzde 20-25 büyüme hedeflediklerini belirterek, “İlk hedefimiz olan 10 binli adetlere 1.5-2 yıl içinde ulaşmayı amaçlıyoruz. Sonra da yeni modellerle artış sağlayacağız” dedi.
Bu artış için Suzuki olarak sürekli kendilerini yenilediklerini ve müşteri odaklı çözümler geliştirdiklerini anlatan Karaarslan, müşteriyle iletişim kurarken son teknolojiden yararlandıklarını ve bunu önemsediklerini dile getirdi. Karaarslan, şöyle konuştu: “Kurum içi birtakım projelerimiz var, teknolojik gelişmeler bize de yansıyacaktır; hibrit sistemlere, elektrikli otomobillere, kendimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Bizim için daha önemlisi müşteri iletişiminde son teknolojiden yararlanmak. ”
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