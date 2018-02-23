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10 bin 500 lise mezunu memur alınacak

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

KPSS şartı aramayan kurumlarda başvuru resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor

Birçok kamu kuruluşu, Şubat ve Mart ayı içerisinde en az lise mezunu olmak şartıyla 10 bin 500 memur alımı yapacak.

Posta'nın haberine göre, bazı kurumlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirledikleri taban puanı alma şartı koyarken, bazı kurumlar ise KPSS istemiyor. Başvuru tarihleri, her kurumun kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, adayların başvuru yapabilmesi için bazı şartlar arıyor. Adaylarda genel olarak aranan nitelikler ise şöyle: “Görevini yapmasına engel bir sağlık problemi olmamak (engelli alımları hariç), askerliğini yapmış olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, casusluk ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işlememiş olmak.

Göç İdaresi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Ankara DOB, TİM, Adli Tıp Kurumu, ÇSGB, KOSGEB, Merkez Bankası, Milli Eğitim Bakanlığı, Erciyes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TEİAŞ, ÖSYM, TÜSEB, TÜSAŞ, TÜVASAŞ, Sivas Valiliği, MKEK, Bursa Yıldırım Kaymakamlığı, Tekkeköy Belediyesi, TÜLOMSAŞ, MASAK.

Etiketler: memur başvuru , memur ilanı , istihdam
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