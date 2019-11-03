10 ayda 148 milyar dolar

TÜRKİYE’nin 10 aylık ihracatı 148 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İlk 10 ayda kümülatif ihracatımız yüzde 2.1 artışla 148 milyar 842 milyon dolar oldu. Geçen senenin ilk 10 ayında verdiğimiz dış ticaret açığı 52 milyar 347 milyon dolarken, bu sene yüzde 55.6 daha azalarak 23 milyar 228 milyon dolar oldu. Ayrıca 10 ay itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 73.6’dan yüzde 86.5 seviyesine geldi. Bu oranı biz yıl sonuna kadar muhafaza edebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü sadece ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90’lar seviyesine ulaştı” dedi.

FİNANSMAN İHTİYACI AZALDI

Ekim ayı ihracat rakamlarını Denizli’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Pekcan şunları söyledi: “Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar oldu. Geçen sene ekim ayı ihracatımız GTS’ye göre 16 milyar 590 milyon dolar. Burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Hatta eylül ayında yakalamış olduğumuz 15 milyar 120 milyon dolarlık ihracatımıza göre de 1 milyar 116 milyon dolar daha üstünde oldu. İlk 10 ayda kümülatif ihracatımız yüzde 2.1 artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu rakamlar ve olumlu performans bizlere ekonomimize ve ihracatçımıza güven veriyor. Ekimde ithalatımızın yüzde 10 arttığını görüyoruz, 18 milyar 179 milyon dolar. Bu sene genelde ithalatımız düşme trendinde. İlk 10 ayda yüzde 13.2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon dolar oldu.”

YATIRIMLAR BAŞLADI

İthalatın yüzde 10 artmasının da olumlu olduğunu kaydeden Pekcan, “Bu durum ülkemizde yatırımların yeniden artmaya başladığı, üretim ve ihracat için hammadde ve ara malı ithalatının arttığını da bize göstermektedir. Amacımız ithalat ve ihracat arasında sürdürülebilir bir denge olmasıdır ” ifadelerini kullandı. Pekcan, ihracata ilişkin stratejilerini sahaya inerek ihracatçılardan aldıkları görüşler çerçevesinde belirlediklerini de kaydetti.

İHRACATÇI SAYISI İTHALATÇIYI GEÇTİ



TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, ihracat yapan firma sayısının ilk kez ithalat yapanları geçtiğini açıkladı. Gülle, “İhracat yapan firma sayısı 13 yıldır ilk kez ithalat yapanları geride bırakarak 83 bin 286’ya yükseldi. İhracatçılar olarak bizler, Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle Türkiye ekonomisinde yeni bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz. Son 12 aylık ihracatta ise 180 milyar dolar ihracat çıtasına yakın performansı korumayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

OTOMOTİVDEN 2.8 MİLYAR DOLAR

OTOMOTİV endüstrisi, eylül ayında 2 milyar 816 milyon 795 bin dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotivi, 1 milyar 934 milyon 796 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 554 milyon 685 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76.1’ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018’in aynı dönemine göre yüzde 2.2’lik azalışla 12 milyar 426 milyon 864 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,9’unu oluşturan tarım grubunda yüzde 12.3’lük artışla 2 milyar 428 milyon 60 bin dolarlık ihracat yapıldı. En çok ihracat yapılan ilk 3 ülke ise Almanya, Birleşik Krallık ve Irak oldu.

EXİMBANK FAİZİ YÜZDE 8.79’A DÜŞÜRÜLDÜ



TÜRKİYE’nin yüzde 5 büyüme hedefini yakalayacağına inandığını dile getiren Bakan Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istihdam odaklı kredi paketinin devreye alındığını açıklaması sonrası kamu bankalarının kredi faizlerinin düştüğünü belirtti. Bakan Pekcan, “Ben de Eximbank ile ilgili bir müjde vermek istiyorum. Eximbank’tan KOBİ’lerimizin faydalanma oranını yüzde 72’lere çıkardık. Hedefimiz en kısa zamanda 73’e daha sonra 75’e çıkarmak. KOBİ’lerimize ve yüksek teknoloji ürün ihraç eden firmalarımıza TL bazında uyguladığımız faiz oranı bugün itibariyle 8.79’a düştü. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Pekcan, Türk Eximbank’ın, uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programlarıyla her zaman ihracatçılarının yanında olduğunu belirterek, Türkiye’deki bütün ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına bankanın verdiğini söyledi. Pekcan, “Ayrıca, 2019 yılı sonuna kadar Yurt Dışı Teminat Mektubu ve Sigortalı Alacağa Dayalı Sevk Öncesi Kredi programlarını devreye alacağız” diye konuştu.