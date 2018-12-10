10 Aralık Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek fiyatı
Altın fiyatları 10 Aralık Pazartesi günü piyasa fiyatları ile birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Haftayı 212 lira seviyesinde kapatan altın fiyatları, pazartesi gününe aynı seviyelerde başlangıç yaptı. Peki, 10 Aralık Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı piyasa fiyatları
En önemli yatırım enstrümanları arasında yer alan altın, piyasa fiyatları ile sorgulanmaya devam ediyor. Son günlerde yatay seviyede ilerleyen gram ve çeyrek altın fiyatları, 10 Aralık Pazartesi gününe 212 liradan başladı. Çeyrek altın fiyatları ise 351 liradan listelendi. İşte, 10 Aralık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Hafta başında en çok merak edilen yatırım enstrümanları arasında yer alan çeyrek altın, 10 Aralık 2018 Pazartesi günü 351 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 212 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.417 liradan alınıp 1.432 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 703 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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