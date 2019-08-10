10 Ağustos Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları 10 Ağustos Cumartesi günü ne kadar olduğu ile birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları hakkında detayları merak eden vatandaşlar, piyasalardaki son durumu internet üzerinden sorguluyor. Peki, altın fiyatları 10 Ağustos Cumartesi günü ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları ve detaylı bilgiler
Altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Çeşitli sebeplerle bugünlerde altın alım satım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, altın fiyatları şu sıralar ne kadardan satış gösteriyor? İşte, günün altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
10 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları, cumartesi günü yatay seyrini sürdürüyor.
Gram altın 262 lira alış, 264 lira satış,
Çeyrek altın 428 lira alış, 436 lira satış,
Yarım altın 856 lira alış, 873 lira satış,
Cumhuriyet altını 1761 lira alış, 1779 lira ile işlem görüyor.
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