10.5 milyar liralık proje geliştiriyor
SON aylarda gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğu değerlendiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, sektörün kendi dinamiklerin her türlü olumsuzluğu yenebileceği belirtti.
Türkiye’nin geçtiğimiz 20 yıl içinde birçok kriz ve sorunla karşılaştığını hatırlatan Durbakayım, milli birlik ve ulusal güçbirliği ile hepsinin üstesinden gelindiğini ifade etti. Türk ekonomisi ve iş dünyasının her seferinde en ön saflarda yer alarak ve tek vücut olarak krizlere başkaldırdığının altını çizen Durbakayım “Türk iş dünyası, ortaya çıkan her sorunu bir önceki krizden aldığı güçle aşmasını bildi ve biliyor” dedi.
12 BİN KONUT
Büyüyen Türkiye’nin önüne birçok engel çıktığını ama buna rağmen konut satışlarının her yıl bir öncekinden daha iyi performans sergilediğine dikkat çekten Durbakayım, Teknik Yapı’nın sergilediği performansın ise sektördeki genel büyüme trendin üzerinde olduğunu söyledi. Durbakayım, “Son 7 yılda 2 milyon metrekareden fazla inşaat gerçekleştiren Teknik Yapı, 17 ayrı projesinde toplam 12 bin 24 daireden oluşan 7.3 milyar liralık değer yarattı. Her gün ortalama 5 daire inşa ederek ortalama 2.8 milyon liralık değer yaratan Teknik Yapı, söz konusu projelerinin çoğunu inşaat tamamlanmadan satma başarısı gösterdi” şeklinde konuştu. 2018 yılı sonuna kadar yaklaşık 3.2 milyar değerindeki üç yeni projenin daha satışa sunulacağını açıkladı. Durbakayım, Teknik Yapı’nın son 7 yılda gerçekleştirdiği projelerin 8’i Bağdat Caddesi’nde, 3’ü Kadıköy Fikirtepe’de, 2’si Kartal’da olmak üzere Tuzla, Maltepe, Halkalı ve Denizli’de yükseldiği bilgisini paylaştı. Durbakayım, yeni projelerle birlikte toplam 10.5 milyar liralık değer yaratacaklarını kaydetti.
ÖZKAYNAK GÜCÜ
Teknik Yapı’nın, satışlarda yaşanan durgunluğu günün şartlarına uygun çözümlerle aştığını belirten Durbakayım, günümüzde yaşanan faiz ve fiyat sorununu da kendi öz kaynaklarını devreye alarak çözdüğünü kaydetti. Yüksek faiz ve yüksek maliyet arasında sıkışan konut fiyatlarının müşterilerde yarattığı baskının öz kaynak gücü ile aşıldığını belirten Durbakayım şunları söyledi; “Teknik Yapı olarak, aylık bazda yüzde 1.2’ye varan faiz oranlarının müşteri üzerinde yarattığı baskıyı, ötelenen alım talebini ortadan kaldırmak için öz kaynaklarını kullanıyoruz. Faizlerin konut fiyatlarına yarattığı çarpan etkisini minimuma çekmek için özel anlaşma yaptık. Faiz ve vade konusunda bankalara katkı yaparak 100 ay vadede bile 0 faiz sunarak, nihai tüketicinin alım gücünü kolaylaştırıyoruz. Ayrıca, inşaat aşamasında ve inşaat sonrasında kendi imkanlarımızı kullanarak maliyetleri tüketici lehine düşürüyoruz.”
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