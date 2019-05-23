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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1 yıllık fabrika 56 ülkeye ulaştı

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1 yıllık fabrika 56 ülkeye ulaştı

Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile Türkiye lastik pazarında faaliyet gösteren lideri Brisa, ihracatta büyük bir ivme yakaladı.

2018’de yıllık ihracatını 184 milyar dolardan 231 milyon dolara çıkardı. Bu yükselişte Brisa’nın geçen yıl 300 milyon dolarlık yatırımla Aksaray’da açtığı akıllı fabrika büyük pay sahibi oldu. Aksaray fabrikası 1 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen 56 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi. Pazardaki zorlu ekonomik koşullara rağmen çalışmalara büyük bir kararlıkla devam ettiklerini söyleyen Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “Brisa, 45 yılda Türkiye’ye 1.5 milyar dolar yatırım yaptı. Bundan sonra da yeni yatırım yapılması konusunda hiç tereddüt etmeyeceğiz. 2019’da 45 milyon dolar yeni yatırım yapacağız. Büyük daralmaların yaşandığı sektörümüzde, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en güçlü bayi ağı ile büyümeye odaklandık. Bayilerimizin de nakit akışlarını iyileştirdik, stoklarını yüzde 22 oranında azalttık. Böylece son 10 yılın rekorunu kırarak 1.500’ü aşkın şirketten oluşan bayi teşkilatımıza yeni iş ortakları ekledik. 2019’da adet bazında satışlarda ve gelirlerde yüzde 20 büyüme hedefliyoruz” dedi.

Dünya lastik pazarının son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 3 büyüdüğünü belirten Alemdar, “Brisa, Türk mühendislerinin Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ürünler, endüstride gelişimin ve çevikliğin öncülüğünü üstlendiği İzmit fabrikası ve sektörde bir ilk olan Aksaray’daki akıllı fabrikası ile akıllı geleceğe hazırlanıyor. Bu fabrikalarımızda çalışan Türk mühendisler neredeyse her gün yeni bir ürün ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.

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