1 yıllık fabrika 56 ülkeye ulaştı
Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile Türkiye lastik pazarında faaliyet gösteren lideri Brisa, ihracatta büyük bir ivme yakaladı.
2018’de yıllık ihracatını 184 milyar dolardan 231 milyon dolara çıkardı. Bu yükselişte Brisa’nın geçen yıl 300 milyon dolarlık yatırımla Aksaray’da açtığı akıllı fabrika büyük pay sahibi oldu. Aksaray fabrikası 1 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen 56 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi. Pazardaki zorlu ekonomik koşullara rağmen çalışmalara büyük bir kararlıkla devam ettiklerini söyleyen Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “Brisa, 45 yılda Türkiye’ye 1.5 milyar dolar yatırım yaptı. Bundan sonra da yeni yatırım yapılması konusunda hiç tereddüt etmeyeceğiz. 2019’da 45 milyon dolar yeni yatırım yapacağız. Büyük daralmaların yaşandığı sektörümüzde, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en güçlü bayi ağı ile büyümeye odaklandık. Bayilerimizin de nakit akışlarını iyileştirdik, stoklarını yüzde 22 oranında azalttık. Böylece son 10 yılın rekorunu kırarak 1.500’ü aşkın şirketten oluşan bayi teşkilatımıza yeni iş ortakları ekledik. 2019’da adet bazında satışlarda ve gelirlerde yüzde 20 büyüme hedefliyoruz” dedi.
Dünya lastik pazarının son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 3 büyüdüğünü belirten Alemdar, “Brisa, Türk mühendislerinin Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ürünler, endüstride gelişimin ve çevikliğin öncülüğünü üstlendiği İzmit fabrikası ve sektörde bir ilk olan Aksaray’daki akıllı fabrikası ile akıllı geleceğe hazırlanıyor. Bu fabrikalarımızda çalışan Türk mühendisler neredeyse her gün yeni bir ürün ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle