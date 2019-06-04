1 yılda 4 bin 578 ağacı kurtardı
Ziraat Bankası 2018 yılı sürdürülebilirlik raporunu, çevre ile duyarlılığı artırmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi yayımladı.
Sürdürülebilirlik raporu ve bankanın sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kurumsal Mimari Grup Başkanı İlker Met, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkisini azaltacak çözümler geliştiriyoruz. İş süreçlerimizi buna uygun olarak sürekli yeniliyoruz. 2018 Sürdürülebilirlik Raporumuzu 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün hemen öncesinde yayımlayarak bir farkındalık oluşturmayı hedefledik” dedi.
Sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde daha az kağıt ve enerji tüketimi sağlayacak süreçler geliştirmeye devam ettiklerini belirten İlker Met, şöyle konuştu: “2018 yılında bankamızda süreç iyileştirme projeleri ile 4.578 ağacın kesilmesine neden olacak kağıt tüketimi önlenmiştir. Yüzde 20 toner tasarrufu sayesinde bir milyon kg’a yakın karbondioksit salınımı engellenmiştir. Veri merkezimizin yenilenmesi ile serbest soğutma sistemine geçilerek enerji tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlandı. Buna ek olarak klima, sensör sistemleri ve led kullanımları ile enerji tasarruf alanlarındaki geliştirmeler yakından takip edilerek uygulanmakta.”
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