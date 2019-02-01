1 yılda 4.1 milyar liralık yatırım
Türk Telekom, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türk Telekom, 2018 yılında 2017’e göre yatırım harcamalarını yüzde 27 arttırarak 4.1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Türk Telekom CEO’su Paul Doany, 2018 yılında, Türk Telekom’un 10 yılın en iyi yıllık abone kazanımını gerçekleştirdiğini ve abone sayısını bir önceki yıla göre 4.3 milyon artışla 46 milyona yükselttiğini kaydetti.
Yapılan açıklamaya göre 2018 faaliyet yılında yüzde 12.6 büyüme ile 20.4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yıla göre yüzde 30.7 artarak 8.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un, dördüncü çeyrekte 2.2 milyar TL net kâr elde ettiği belirtilen açıklamada “Öte yandan, Türk Lirası’nın Dolar ve Euro karşısında yıl içinde yaşadığı değer kaybı Türk Telekom’un, sağlam gelir büyümesi ve faaliyet kârı artışına karşın yıllık bazda 1.4 milyar TL zarar açıklamasına neden oldu. Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom’un net kârı, geçen yıla göre yüzde 39 oranında yüksek bir artışla 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti” denildi.
RAKAMLAR 10 YILIN EN İYİSİ
Şirketin sabit internet abone sayısının son 10 yılın en iyi performansı olan 1.2 milyon yıllık net artış ile 10.9 milyona yükseldiği ifade edilen açıklamada fiber abone sayısının da 3.6 milyona çıktığı aktarıldı. Doany, “İştirakimiz Argela aracılığı ile sabit ve mobil ağların optimizasyonu için geliştirdiğimiz şebeke dilimleme akıllı yazılımlarını dünyanın sayılı operatörlerine satarak ülke ekonomisine katkı sağladık. Argela ile 2018’de 5G alanındaki patent sayımızı 17’ye, tüm branşlardaki patent sayımızı ise 26’ya çıkardık” dedi.
Doany, “Ara dönemlerde yakaladığımız başarılı performans sayesinde yıl içinde iki kere yukarı yönlü revize ettiğimiz yılsonu hedeflerimizi rekor rakamlarla gerçekleştirmeyi başardık. Faaliyetlerimizin gücünü yansıtan 2018 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarımız Türk Telekom’un sağlam yapısı ve güçlü nakit akışı yaratmadaki etkili yönetim performansını da ortaya koyuyor” diye konuştu.
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